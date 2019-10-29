Bakan Kasapoğlu: "Engelli sporcularımız ve engelli arkadaşlarımız bizler için çok değerli"

Ülkemiz ve dünyadaki engelli bireylerin yaşadıkları sorunlara ve başarılarına dikkat çekmek ve bu konuda farkındalık ortaya koymak amacıyla yapılan “Engelsiz bir dünya için biz de varız” koşusuna farklı engel gruplarından geniş katılım sağlandı. 29 Ekim Farkındalık Koşusu, "Engelsiz bir dünya için biz de varız" sloganıyla 27 Ekim'de Taksim'den başladı. Bayrak yarışı formatında düzenlenen 450 kilometrelik maraton, Kocaeli, Sakarya, Düzce, Bolu illerinde koşuldu. Engelli bireyler belirlenen parkurlarda koşuya katılarak bayrağı taşıdı ve istasyonlarda bayrak değişimleri engelli sporcular tarafından gerçekleşti. Koşunun gerçekleştiği 6 kentte "engellilik" başta olmak üzere, "çevre duyarlılığı", "kurtuluş ve dayanışma", "gönüllülük ve yardımseverlik" ile "cumhuriyet ve gençlik" temalı çeşitli programlarda yapıldı.

“Toplum olarak cumhuriyetimizi ilelebet muhafaza ve müdafaa edeceğiz”

Konuşmasına 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutlayarak başlayan Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, “Millet olarak birlik ve beraberlik içerisinde Cumhuriyetin 96. Yılını hep birlikte kutlamanın gururu, sevinci ve heyecanı içerisindeyiz. Genciyle yaşlısıyla, kadınıyla erkeği ile engelli engelsiz tüm toplum olarak cumhuriyetimizi ilelebet muhafaza ve müdafaa edeceğiz. Bu vesileyle başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere silah arkadaşlarını, şehitlerimizi, gazilerimizi hürmetle ve minnetle yad ediyoruz” dedi.

“Engelli sporcularımız, engelli arkadaşlarımız bizler için çok önemli ve değerli”

Yapılan etkinliğin çok önemli olduğunu vurgulayan Bakan Kasapoğlu, “450 kilometrelik bir parkuru tamamladılar. Bizde onlarla birlikte koşuyu tamamlayacağız. Sporun birleştiren engel tanımayan ruhunu hep birlikte görüyoruz. Farkındalığı arttırmak amacıyla gerçekleştirdiğimiz bu faaliyetin Cumhuriyet Bayramı vesilesi ile bugün tamamlanıyor olması ayrı bir önem arz ediyor. Engelli sporcularımız, engelli arkadaşlarımız bizler için çok önemli ve değerli. Sporu herkes için erişilebilir kılma yolunda 18 yıldır Cumhurbaşkanımızın önderliğinde çalıştığımız gibi bundan sonraki süreçte de sporun birleştiren ve kaynaştıran engel tanımayan ruhunu daha da arttıracağız. Tüm branşlarda son günlerde yaşadığımız başarılar ile birlikte bu işi taçlandıracağız” şeklinde konuştu.

Konuşmanın ardından Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, sporcular ile birlikte parkurun son etabını yürüdü. Yürüyüş sırasında Tayvanlı turistlerin Türk bayraklarını sallayarak destek olduğunu gören Bakan Kasapoğlu turistler ile hatıra fotoğrafı çekildi. Yürüyüş Anıttepe'de bulunan spor kompleksinde son buldu.