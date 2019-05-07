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Bakan Kasapoğlu ilk iftarı öğrenci yurdunda yaptı

Gençlik ve Spor Bakanı Dr.

Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Ramazan Ayının ilk iftarını Ankara Cebeci Atatürk Kız Yurdunda kalan öğrencilerle yaptı.


Bakan Kasapoğlu ilk iftarını öğrencilerle Ankara Cebeci'de bulunan Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğüne bağlı Ankara Atatürk Kız Yurdunda yaptı.


Yurt yemekhanesinde öğrencilerle beraber sıraya girip yemeğini alan Bakan Kasapoğlu, iftarını da gençlerle birlikte açtı. Öğrencilerle tek tek ilgilenerek, sohbet eden Bakan Kasapoğlu, iftar sonrası öğrencilere çay ve güllaç ikram etti. Bakan Kasapoğlu, öğrencilerle hatıra fotoğrafı da çektirdi.

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