Bakan Kasapoğlu: “İnternetin cazibesini bir kenara bırakıp, kendini spora, sanata, kültüre adayan gençleri tebrik ediyorum”

Mehmet Muharrem Kasapoğlu, ‘Sosyal Medyadan Sosyal Meydana' projesi kapsamında Ankara Sincan'da gençlerle bir araya geldi.

Ankara Sincan'da düzenlenen ‘Sosyal Medyadan Sosyal Meydana' projesi etkinliğine katılan Mehmet Muharrem Kasapoğlu, internetin cazibesini bir kenara bırakıp, kendini spora, sanata ve kültüre adayan geçleri tebrik etti.

Bakan Kasapoğlu, Gönüllülük Kulübü çerçevesinde, “Sosyal Medyadan Sosyal Meydana/Çevre Temizliği/Bağımlılıkla Mücadele” temalarıyla 81 ilde düzenlenen etkinliğin Sincan'daki programına katıldı. Mini turnuvalar, özel etkinlikler, sahne performansları gibi performansların sergilendiği etkinlikte stantları tek tek gezen Bakan Kasapoğlu, gençlerle bir araya geldi.

Bakan Kasapoğlu etkinlikte yaptığı açıklamada, sanal ortamlardan, internetin cazibesini bir kenara bırakıp, kendini spora, sanata, kültüre adayanları tebrik ederek, herkesi bakanlığa bağlı salonlardan, tesislerden, gençlik merkezlerinden yararlanmaya davet etti.

Sincan'da düzenlenen etkinliğin en iyi şekilde organize edildiğine işaret eden Bakan Kasapoğlu, bu etkinlerin sayısını artıracaklarına işaret etti. Bakan Kasapoğlu, "Çünkü amacımız, gençlerimiz başta olmak üzere tüm halkımızı tesislerimizle ve tüm imkanlarımızla buluşturmak. Bizler bunun için varız. Sizlere hizmet ettiğimiz ve imkan sağladığımız sürece, gençlerimizi yarınlara daha güçlü hazırladığımız müddetçe bizler mutluyuz" ifadelerini kulandı.

Sincan'da önemli projeler gerçekleştirdiklerini hatırlatan Bakan Kasapoğlu, sözlerini söyle tamamladı:

“Yüzme havuzlarımız, spor alanlarımız ve gençlik merkezlerimiz için sözleşmeleri, imzaladık. Çok kısa bir sürede inşallah sizlerin hizmetine sunacağız. Sincan'ımızın gençlerine, kadınlarına, yarınlarına hayırlı olmasını diliyoruz. 10 bin pota projemiz var. Bu projeyi ilk başlattığımız yerlerden bir tanesi Sincan. Yüzme bilmeyen kalmasın projemiz ile gençlerimiz ve kadınlarımız başta olmak üzere bir milyon insanımıza yüzme öğretiyoruz. Sincan yine bu projede de öncü ilçelerden bir tanesi olacak.”

Etkinliklerin ardından sahne performansları ile devam eden etkinlik, Resul Aydemir Konseri ile son buldu.