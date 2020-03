Bakan Kasapoğlu, Kamu Futbol Turnuvası'nın başlama vuruşunu yaptı

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Kamu Futbol Turnuvası'nın başlama vuruşunu yaptı.

Ankara 19 Mayıs Stadyumu dış sahalarda yapılan etkinliğin açılış konuşmasını yapan Bakan Kasapoğlu, "Öncelikle İdlib'de barış ve selamet için mücadele eden kahraman Mehmetçiğimize muzafferiyet diliyorum. Şehitlerimizi rahmetle minnetle yad ediyorum. Gazilerimize şifa temenni ediyorum" dedi.

"Kurumlar arası işbirliği ve dostluğu artırması açısından önemli"

Bu tür turnuvaların kardeşlik ve dostluk açısından çok önemli olduğunun altını çizen Bakan Kasapoğlu, "Bu tür çalışmalar ve müsabakalar önemli. Spora erişimi sağlamak önemli. Biz her alanda kadınıyla erkeğiyle, genciyle yaşlısıyla sporla ilgilenmesini tavsiye ediyor ve bunun için her türlü gayreti gösteriyoruz. Bu tür turnuvalar bizleri hareketli kılması açısından önemli olduğu gibi kardeşlik ve dostluk açısından, kurumlar arası işbirliği dostluğu artırması açısından önemli. Bu kurumların her biri Türkiye için, millet için var olan kurumlar. Bu kurumların başarısını bu tür müsabakalardaki dostluğun enerjinin çok pozitif yönlere evireceğine inanıyorum" şeklinde konuştu.

"Futbolu nasıl organize ediyorsak basketbolda da takımlarımızı kuralım"

Bakanlık olarak birçok branşı öne çıkarmak için çalıştıklarını ifade eden Bakan Kasapoğlu, "Bu turnuva mühim bir turnuva, ben tüm sporcularımıza başarılar diliyorum. Burada tabi ki kazanan bir takım olacak ama ben burada dostluğun, kardeşliğin, arkadaşlığın kazanacağına inanıyorum. Turnuva gelenekselleşti ama biz bakanlık olarak sporu birçok branşı ile ön plana çıkarmaya çalışıyoruz. Bu turnuvanın akabinde futbolu nasıl organize ediyorsak basketbolda da takımlarımızı kuralım ve kamu basketbol turnuvası yapalım. Mücadele edecek takımlarımıza başarılar diliyorum. Bu turnuvanın katkılarından bir tanesi de katılanların sağlık taramalarının yapılması. Bu anlamda da gayret gösteren herkese teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu daha sonrasında Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihazlar Kurumu ile Devlet Tiyatroları arasında oynanacak mücadelenin başlama vuruşunu yaptı.