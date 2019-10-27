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Bakan Kasapoğlu kitap fuarını ziyaret etti

Ankara Kitap Fuarı’nı ziyaret eden Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "Gençlerimizin kitaplara olan ilgisi bizi çok mutlu etti.

Ankara Kitap Fuarı'nı ziyaret eden Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "Gençlerimizin kitaplara olan ilgisi bizi çok mutlu etti. Bizler de bakanlık olarak bugüne kadar olduğu gibi kitap noktasındaki çalışmalarımızı daha güçlü şekle dönüştüreceğiz" dedi.


Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, bu yıl içinde 2'nci kez düzenlenen Ankara Kitap Fuarı'nı ziyaret etti. ATO Congresium'da devam eden fuarda stantları gezerek incelemelerde bulunan Bakan Kasapoğlu, gençlere hediye etmek için çok sayıda kitap aldı.



"Kitap dostlarımızla bir araya gelmeye devam edeceğiz"


Bakan Kasapoğlu, burada basın mensuplarına yaptığı açıklamada bakanlık olarak kitapla alakalı çalışmalara önem verdiklerini belirterek, "Gençlerimizin kitaplara olan ilgisi bizi çok mutlu etti. Biz de bakanlık olarak bugüne kadar olduğu gibi bundan sonraki süreçte kitap noktasındaki çalışmalarımızı daha güçlü şekle dönüştüreceğiz. Bu tür etkinliklerin daha da çok sıklaşması gerektiğini de bu fuar vesilesiyle bir kez daha görmüş olduk. Kitap dostlarımızla bizler bir araya gelmeye devam edeceğiz" diye konuştu.


Bakan Kasapoğlu, fuarda gençlerle yakından ilgilendi ve hatıra fotoğrafı çektirdi.

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