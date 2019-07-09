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Bakan Kasapoğlu, milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu'nu kabul etti

Gençlik ve Spor Bakanı Dr.

Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Dünya Süperbike Şampiyonası'nın İngiltere'deki 8. ayağında ikinci olan milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu'yla bir araya geldi.


Mehmet Muharrem Kasapoğlu, milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu'nu makamında ağırladı. Bakan Kasapoğlu, bakanlık merkez binasında gerçekleşen kabulde, uluslararası alanda Türkiye'yi başarıyla temsil eden Razgatlıoğlu'na teşekkür ederek, Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak her zaman bütün sporcuların yanında yer alacaklarını vurguladı. Toprak Razgatlıoğlu da Dünya Süperbike Şampiyonası'nın İngiltere'deki 8. ayağında taktığı kaskı imzalayarak Bakan Kasapoğlu'na hediye etti.


Kabulde, eski Dünya Şampiyonu Ak Parti Sakarya Milletvekili Kenan Sofuoğlu ve Türkiye Motosiklet Federasyonu Başkanı Bekir Yunus Uçar da hazır bulundu.

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