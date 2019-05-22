Bakan Kasapoğlu milli tekvandocuları ağırladı

Mehmet Muharrem Kasapoğlu, hem tekvando hem de diğer branşlarda 2020'ye yönelik bazı analizler yaptıklarını belirterek, “İnşallah pek çok branşta çok parlak bir olimpiyat bizi bekliyor" dedi.

Bakan Kasapoğlu, Dünya Şampiyonası'nda madalya kazanan milli tekvandocuları kabul etti. Kabulde, ikinci kez dünya şampiyonluğuna ulaşan ilk Türk kadın tekvandocu İrem Yaman, bronz madalya alan Rukiye Yıldırım, Türkiye Tekvando Federasyonu Başkanı Metin Şahin ile teknik direktörler Ali Şahin ve Servet Tazegül yer aldı.

Bakan Kasapoğlu, kabulde yaptığı konuşmada, şampiyonada elde edilen başarıların kendilerini mutlu ettiğini belirterek, "Bunun arkasının geleceğine de inanıyorum. Hem şampiyonalarda hem de olimpiyatlarda güzel bir gelecek bizi bekliyor. Tekvando bizim yıldızlarımızdan biri olacak. Tokyo'dan çok ümitliyim” dedi.

Gençlere güvendiklerini vurgulayan Bakan Kasapoğlu, "Yeter ki inanalım, o hedefe kilitlenelim. Sizlerde de bu var. Sizlerden sonra gelecek sporcular için de rol modelsiniz. Bu yolu açacaksınız, yeni başarılar gelecek. Tarih de bunları yazacak. Yarınlar çok daha güzel olacak. Biz buna inanıyoruz. Hem tekvando hem de diğer branşlarda 2020'ye yönelik bazı analizler yaptık. İnşallah pek çok branşta çok parlak bir olimpiyat bizi bekliyor" şeklinde konuştu.

Türkiye'de spor anlamında her türlü imkanın bulunduğunu dile getiren Bakan Kasapoğlu, şunları kaydetti:

"Yeter ki bu imkanları güzel bir şekilde koordine edelim. Sizlerin bunlardan faydalanmasını iyi bir şekilde sağlayalım. Zaten sizlerde başaracak potansiyel, inanç var. İnanç en büyük imkandır. Siz bunun en güzel örneklerisiniz. Arkadaşlarımızın hafta sonu ortaya koydukları performans göğsümüzü kabarttı. Öyle bir zamana geldi ki 19 Mayıs'tı. Bayramımıza bayram kattı. O anlamda da ayrıca mutlu olduk."

Hedef 2020 Tokyo Olimpiyatları

İkinci kez dünya şampiyonu olan İrem Yaman, "Tarihe geçmek çok heyecan verici. 2019 Dünya Şampiyonası çok önemliydi. O sınavı atlattık. Şimdi en büyük sınav olimpiyat şampiyonluğu" diye konuştu.

Dünya üçüncüsü Rukiye Yıldırım ise, "Üçüncü oldum, biraz üzüldüm ama kaybettiğim sporcu birinciliği elde etti. İnşallah onu da yenip olimpiyatlarda altın madalya alacağım" değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye Tekvando Federasyonu Başkanı Metin Şahin de, "Sporcularımız bizleri gururlandırdı. Moral kazandık. Hedef 2020 Tokyo Olimpiyatları. Psikolojik eşik çok önemliydi, onu yakaladık" ifadelerini kullandı.

Dünya Şampiyonası'nda gümüş madalya kazanan Nur Tatar Askari sakatlığı, bronz madalya elde eden Nafia Kuş ise uçağını kaçırdığı için kabule katılamadı. Bakan Kasapoğlu, dünya üçüncüsü Nafia Kuş ile telefonda görüştü.

Bakan Kasapoğlu, kabulün sonunda tekvando kıyafeti "dobok" giydi ve siyah kuşak bağladı.