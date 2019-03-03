Bakan Kasapoğlu, Muğla'da öğrenci aileleriyle buluştu

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Türkiye'nin farklı illerindeki Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) yurtlarında kalan öğrencilerin Muğla'da yaşayan aileleriyle bir araya geldi.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Muğla'daki temasları çerçevesinde Uluslararası Gençlik Merkezi'nde Türkiye'nin farklı illerindeki KYK yurtlarında kalan öğrencilerin Muğla'da yaşayan aileleriyle buluştu. Samimi bir ortamda gerçekleşen buluşmada ailelerle yakından ilgilenen Bakan Kasapoğlu, KYK'nın öğrencilere sağladığı imkânlar hakkında değerlendirmelerde bulundu. Bakan Kasapoğlu, KYK'nın barınma, burs ve kredi imkânı sağlamasının yanı sıra gençleri geleceğe daha iyi hazırlayabilmek amacıyla Türkiye genelindeki yurtlarda eğitsel, sosyal, kültürel ve sportif faaliyetler düzenlediğine dikkat çekti.

“Bütün amacımız KYK yurtlarımızın ev sıcaklığını ve anne-baba şefkatini aratmamasıdır”

Ailelere çocuklarının bu faaliyetlere katılması yönünde tavsiyelerde bulunan Bakan Kasapoğlu, “Gençlerimiz bizim en önemli varlığımız, her şey onlar için. Öğrenci kardeşlerimizi yurtlarımızda sizlerin evlerini aratmayacak şekilde misafir etmek için elimizden gelen bütün gayreti gösteriyoruz” ifadelerini kullandı.

Öğrencilerin yurtlarda sağlıklı beslenmesi konusuna büyük önem verdiklerini kaydeden Bakan Kasapoğlu, bu anlamda titiz ve hummalı bir çalışma yürüttüklerini söyledi. KYK'nın yurt ve yatak kapasitesi anlamında son 17 yılda gerçekleştirdiği yatırımları hatırlatan Bakan Kasapoğlu, “Bütün amacımız KYK yurtlarımızın ev sıcaklığını ve anne-baba şefkatini aratmamasıdır. Öğrenci kardeşlerimizin yaşamlarına büyük değerler katacağına inandığımız yurtlarımızda ikinci bir üniversite ortamı sağlamayı hedefliyoruz” diye konuştu.

Bakan Kasapoğlu, buluşmanın ardından öğrenci aileleriyle hatıra fotoğrafı çektirdi.