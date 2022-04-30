Bakan Kasapoğlu mutfağa girdi, gençlere iftar menüsü hazırladı

Mehmet Muharrem Kasapoğlu, bu kez 81 ilden gelen gençleri iftarda ağırladı. Türkiye'nin ünlü şeflerinden Türev Uludağ ile mutfağa girerek iftar menüsü hazırlayan Bakan Kasapoğlu, öğrencilere servisi de kendi elleriyle yaptı.

Mehmet Muharrem Kasapoğlu, geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından yaptığı çağrıyla gençleri iftara davet etmişti. Bakan Kasapoğlu, 81 ilden belirlenen 250 genci Cevizlibağ Atatürk Yurdu'nda verdiği iftarda misafir etti. Türkiye'nin tanınmış şeflerinden Türev Şef ile mutfağa girerek, çorbadan tatlıya kadar elleriyle iftar menüsü hazırlayan Bakan Kasapoğlu, misafirlerine servisi de kendisi yaptı.

İftarda gençlere hitap eden Bakan Kasapoğlu, “Sizlerle Ramazan'ın ilk gününden beri illerde buluştuk. Sizler bizi misafir ettiniz, bu kez biz de sizleri misafir edelim dedik ve mutfağa girerek, sizler için yemekler hazırladık. Umarım beğenmişsinizdir” diye konuştu.

“Türkiye'nin her yanından güzel kardeşlerim burada; bundan büyük heyecan yok”

Kadir Gecesi gençleri iftarda misafir eden Bakan Kasapoğlu, “Bugün çok da özel bir gün aslında. Bir yandan sizinle buluştuğumuz bir gün, diğer yandan da Ramazan'ın en özel gecesini icra edeceğiz. Bin aydan daha hayırlı bir gece, Kadir Gecesi. Rabbim bu gecenin kadrini kıymetini bilenlerden eylesin, dualarımızı, ibadetlerimizi kabul etsin” ifadelerini kullandı. Bakan Kasapoğlu, konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Gençlik buluşması dedik bu buluşmaya. 81 ilden gelen arkadaşlarımızla yeni açılan bu yurdumuzda, biliyorsunuz bu yurt Cevizlibağ Atatürk Yurdumuz en büyük yurtlarımızdan biri. Ama bu bloğu yeni açtık. Buluşmayı da burada gerçekleştiriyoruz. Dün Gümülcine'deydik, Batı Trakyalı kardeşlerimizle iftarda sahurda birlikteydik. Apayrı bir heyecan vardı. Şimdi ise Kastamonulu, Kayserili, Samsunlu, Elazığlı arkadaşlarımız var. Türkiye'nin her yanından güzel kardeşlerim burada; bundan büyük heyecan yok. Var olun arkadaşlar, iyi ki geldiniz.”

“Bayram hepimiz için bir neşe kaynağı olsun, bir sevinç vesilesi olsun”

Bakan Kasapoğlu, bugüne özel olarak hem gençlerle buluşmanın hem de mutfağa girerek gençlere yemek hazırlamanın kendisi için çok özel olduğunu dile getirirken, “Türev şef sağ olsun hazırlığın birçoğunu o yaptı, ona da teşekkür ediyoruz. Ellerine sağlık. Çorbasından tatlısına kadar, hakikatten ince bir gayret var. İnanıyorum ki bu İstanbul programımız hepimiz için güzelliklere vesile olur” dedi.

İftar sonrası gençlerle çay sohbeti de yapan Bakan Kasapoğlu, gençlerin bayramını da kutlayarak, “İnşallah dört gün sonra bayramı idrak edeceğiz. Bayram hepimiz için bir neşe kaynağı olsun, bir sevinç vesilesi olsun. Rabbim bizleri, sevdiklerimizi, tüm insanlığı esenliğe, selamete kavuştursun. Döndüğünüzde illerinize, memleketlerinize lütfen başta aileleriniz olmak üzere sevgili kardeşlerimize gönül dolusu selamlarımı iletin. Geceniz, gününüz, yarınınız aydınlık olsun, mübarek olsun. Sağ olun, var olun” cümlelerine yer verdi.