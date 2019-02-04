Bakan Kasapoğlu Riccardo Fraccarı'yı kabul etti

Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Dünya Beyzbol ve Softbol Konfederasyon Başkanı Riccardo Fraccarı ile bir araya geldi.

Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Dünya Beyzbol ve Softbol Konfederasyon Başkanı Riccardo Fraccarı ile görüştü.

Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndaki kabulde Bakan Kasapoğlu ve Fraccarı, karşılıklı iş birliğinin geliştirilmesine yönelik fikir alışverişinde bulundu. Ziyaretinden dolayı Fraccarı'ye teşekkür eden Bakan Kasapoğlu, beyzbol ve softbol alanındaki karşılıklı iş birliğine hazır olduklarını belirterek, koordineli bir şekilde çalışacaklarını belirtti.