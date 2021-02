Bakan Kasapoğlu, Satranç Federasyonu ile bir araya geldi

Mehmet Muharrem Kasapoğlu, “Cumhurbaşkanımızın sporu seven, her vesile ile destekleyen liderliğiyle 19 yılda çok büyük aşamalar kat ettik. Her zaman amacımız daha ilerisi. İnanıyoruz ki bizim sporcularımız, gençlerimiz, çocuklarımız daha iyisini başarabilirler” dedi.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Türkiye Satranç Federasyonu'nun 30. kuruluş yıl dönümü sebebiyle Türkiye Satranç Federasyonu Başkanı Gülkız Tülay ve diğer yetkililer ile bir araya geldi. Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın konferans salonunda gerçekleştirilen etkinlikte konuşan Bakan Kasapoğlu satrançta hayata geçecek olan yeni projenin de müjdesini verdi.

“Her zaman amacımız daha ilerisi”

Milli sporcuların her zaman daha iyisini başarabileceklerine inandığını vurgulayan Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu şunları söyledi:

“Spor birkaç branştan ibaret değildir. O yüzden bugün sizlerle birlikteyiz. O yüzden pek çok ilde, ilçelerimizde, beldelerimizde pek çok branşı erişilebilir kılmanın ve bunu başarmanın heyecanını duyuyoruz. Ben bugüne kadar bu özel branşın gelişmesinde, yayılmasında ve erişiminde büyük katkılar sağlayan herkesi gönülden kutluyorum. Satranç elbette zihinsel anlamda ve bu manada pek çok sosyal katkısı da olan ve eğitimle birlikte farklı anlamda pozitif katkıları ortaya koyan bir branş. Satranç gibi tüm branşlarımızın, hem bedensel anlamda hem sosyal anlamda hem ruhsal anlamda gelişmesine çok ciddi çabalar sağlayan bir hükümetimiz var. Bu anlamda Cumhurbaşkanımızın sporu seven, her vesile ile destekleyen liderliğiyle 19 yılda çok büyük aşamalar katettik. Her zaman amacımız daha ilerisi. Biz inanıyoruz ki bizim sporcularımız, gençlerimiz, çocuklarımız daha iyisini başarabilirler. Onlar da bu ışığı, bu potansiyeli görüyoruz.”

“Çocuklarımızın gelişimi açısından çok ama çok önem arz eden bir branş”

Satranç sporunun çocukların gelişimine pek çok açıdan katkı sağladığının altını çizen Bakan Kasapoğlu, “Tüm spor branşlarının pek çok katkısı var. Sosyal anlamda, bireysel anlamda. Hem bedensel hem ruhsal hem sosyal katkıları var. Satranç da bu manada etkileyici branşlardan bir tanesi. Çocuklarımızın gelişimi açısından çok ama çok önem arz eden bir branş. Hem strateji gelişme, inşa etme hem de bir fikir çarpışması anlamında pek çok yetiyi, yeteneği kazandırma açısından önemli bir branş. Pozitif bir etki alanı söz konusu ve satrançtaki oyuncuların sosyal alanda da eğitimsel akademik çalışmalarda da çok önemli başarılara da imza attığını görüyoruz. Satrancın son dönemde ülkemizde gelişiminden de ayrıca bir mutluluk ve gurur duyuyoruz” ifadelerini kullandı.

“Beşikten mezara kadar öğrenmeyi öğüt almış bir geleneğin torunlarıyız.”

Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın yeni projesi olan “Türkiye Satranç Öğreniyor” projesinin de müjdesini veren Bakan Kasapoğlu, “Federasyonumuzun projelerinin her biri ayrı bir değere sahip ancak bugün paylaşmam gereken yeni bir proje var. ‘Türkiye Satranç Öğreniyor' projesi. Bakanlık olarak birçok projemiz var. Yüzme Bilmeyen Projesi bunlardan birisi. Çok önemsediğimiz ve başarıyla yürüttüğümüz bir proje. Bu çerçevede Türkiye Satranç Öğreniyor Projesini de yeni bir başlangıç olduğunu özellikle belirtmek istiyorum. Öğrenmenin yaşı yok. Beşikten mezara kadar öğrenmeyi öğüt almış bir geleneğin torunlarıyız. Bu yüzden öğreneceğiz. Yaşımız, imkanlar ne olursa olsun öğrenmenin yanında olacağız. İlmi talep edeceğiz. Bu manada bu proje çok anlamlı bir çalışma. Ben Sayın Başkanımdan bugün başlayacak bu projenin 7 Martta bitmemesini ve tüm yıla yayılmasını rica ediyorum. Satrancı öğretmeyi görev edinmiş bir federasyonumuz var, biz de destek oluruz. Bu projeyi yıl boyunca ülkemize öğretelim. 2021 yılının yeni bir başlangıcı olarak bu projeyi kazandırmış oluruz” diye konuştu.

“Çocuklar, gençler bizim en büyük umudumuz”

Yeni açılan tesislerin heyecan kaynağı olduğunu belirten Bakan Kasapoğlu, "Ülkemiz her alanda gençleriyle oyuncularıyla zirveye oynayan, iddiası olan bir ülke. Bu anlamda satranç sporunda sporcularımızın gelişimi, geldiği nokta önemli. Tesislerimiz hizmette. Ankara'daki yeni tesisimiz de bizim için bir heyecan kaynağı. Yakın zamanda sizlerle buluşturacağımız bu tesisimizin hem satranç camiamıza, gençlerimiz, çocuklarımız için hayırlı olmasını temenni ediyorum. Çocuklar, gençler bizim en büyük umudumuz. Bundan sonraki süreçte de tüm imkanlarımızla onların gözündeki ışığı çoğaltmak, güçlendirmek için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Bu vesileyle satranç federasyonumuzun 30. Kuruluş yıl dönümünü gönülden kutluyorum ve emeği olan herkese teşekkür ediyorum” dedi.

Tülay: “Sizlerin de desteğiyle güzel ülkemiz için artık bir ‘satranç ülkesi' diyebiliyoruz”

Programda söz alan Türkiye Satranç Federasyonu Başkanı Gülkız Tülay ise, "Bizlere varlığıyla güç vererek, bu süreçte hiç şüphesiz ki satranç ailemizin en büyük destekçisi Bakanımız sizler oldunuz. Yeni normalin ilk yüz yüze etkinliği olan ‘Dünya Satranç Günü' etkinliğimizde bizlere kapılarınızı açtınız ve çok özel bir etkinlik gerçekleştirmemizi sağladınız. Bakanım, talimatlarınız üzerine uzun yıllardır başta hukuki ve mali sorunlar nedeniyle yapına başlanamayan Ankara Oran semtindeki satranç merkezi binamızın inşaatını bir yıldan daha kısa bir sürede tamamladık. Sizlerin de desteğiyle artık güzel ülkemiz için artık bir ‘satranç ülkesi' diyebiliyoruz. Bizler de ülkemizin en popüler spor branşları arasında yer alan satrançta 1 milyon lisanslı sporcu hedefine ulaşmak üzereyiz” açıklamasında bulundu.

Satrançla ilgili projelerden de bahseden Tülay, “Bu yıl pandemi nedeniyle bir araya gelemesek dahi şampiyonamıza katılan sporcularımızla birlikte ‘Dijital Kamp'ta buluştuk. Kampımız sporcularımızın heyecanıyla ve mutluluğuyla dolu dolu bir programla devam ediyor. Türkiye Küçükler ve Yıldızlar Şampiyonamıza katılan sporcularımızın yanı sıra kampımıza ayrıca Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi'nin himayesi altında gerçekleştirdiğimiz ‘Kale Gibi Gelecek' projemizle satranç sporuyla tanışan şehitlerimizin çocukları, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'mız ve ana sponsorumuz Türkiye İş Bankası ile gerçekleştirdiğimiz ‘Sevgi Evleri' projesi ile satranç sporuyla tanışan devlet koruma altındaki çocuklarımızda bulunuyor. 2 bin 500 birbirinden yetenekli sporcumuz, geleceğin usta adayları bu kampta bir araya geldi. Sevgili sporcularımızla dijital dünyada da olsa bir arada olmak bizler için çok kıymetli” diye konuştu.

Programın ardından Satranç Federasyonu Başkanı Tülay, Bakan Kasapoğlu'na günün anısına hediye taktim etti. Hediye taktiminin ardından ise Bakan Kasapoğlu; federasyon yetkilileri, sponsorları ve satranç sporcuları ile hatıra fotoğrafı çektirdi. Etkinlik, milli satranç sporcularından Berke Çaputçuoğlu ve Gülenay Aydın'ın gösteri maçıyla tamamlandı.