Bakan Kasapoğlu, Şehit Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz'ı andı

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 31 Mart 2015 günü terör saldırısı sonucu şehit olan Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz'ı sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşım ile andı.

Sosyal medya hesabından Merhum Kiraz'ın fotoğrafını paylaşan Bakan Kasapoğlu'nun paylaşımında “Hukukun üstünlüğü için mücadele verirken hukuksuzca ve canice varlık gösteren bir terör örgütü tarafından şehit edilen Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz'ı rahmetle yad ediyorum” ifadelerine yer verildi.