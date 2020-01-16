Bakan Kasapoğlu: “Şiddeti, gerilimi, nefreti, kini sporla yan yana getirmememiz lazım”

Ankara'da devam eden Spor Kulüpleri ve Federasyonları Çalıştayı'nın dördüncü gününde Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu basın mensuplarına açıklamada bulundu. Yapılan hatalara tekrardan düşmemek amacı ile tedbirlere ve açılımlara razı olan bir camia olduğunu belirten Kasapoğlu, “Bu süreçte herkesin şapkasını önüne koyup düşünmesi, bu anlamda çözümler üretilmesi gerektiğini söylüyoruz” ifadelerini kullandı.

“Geçmişteki sorunların kaynağına yönelik tekrar yaşanmaması adına çalışmalarımız var”

Çalıştayın ilk günden bu yana verimli, gayretli, samimi geçtiğini belirten Bakan Kasapoğlu, “Bu güzel atmosfere sebebiyet veren herkese teşekkür ederim. İnşallah bu çalıştay Türk sporunun geleceği için milat olacaktır. İki gün futbol odaklı bir çalışmamız vardı. Dün ve bugün itibarıyla tüm branşları ele aldığımız, enine boyuna herkesin tabiri caizse eteklerindeki taşı döktüğü fikirleriyle, önerileriyle ortaya çıktığı bir gündem ve bununla birlikte tabii ki gelecek stratejilerini konuşuyoruz. Geçmişteki sorunların kaynağına yönelik tekrar yaşanmaması adına çalışmalarımız var. Hakikaten önümüzdeki süreçte sporumuza, geleceğimize ışık tutacak, pek çok değerli fikre sahip olan arkadaşlarımızın fikirlerinden faydalanmak da bizler için ayrı bir mutluluk. Bu bağlamda gayret gösteren ve fikir üreten arkadaşlarımıza da ayrıca teşekkür ediyorum. Bu süreci devam ettireceğiz. Katılımcı, ortak akla ehemmiyet veren istişare noktasındaki tüm tarafları önemseyen modelle inşallah camiamız, spor anlayışımız, gençlik projelerimiz yürümeye devam edecek. Ben bu manada, çalıştayın bir süreç olduğunu ifade etmek istiyorum. Bu başlangıç sürecini, bundan sonraki süreçte yeni çalıştaylarla ve burada edindiğimiz sonuçların tabi ki, değerlendirilmesi ve izlenmesiyle birlikte devam ettireceğiz. Bu toplantılar, bittikten sonra da sona ermiş olmayacak. Bu süreci devam ettireceğiz. Çünkü her geçen gün değişen, gelişen dönüşen bir dünyada yaşıyoruz. Bunun da bir gereği olarak gelişmelere, dönüşümlere adapte olma noktasında, hatta bunların öncüsü olma noktasında bizlere önemli misyon düşüyor” şeklinde konuştu.

“Hatalara bir daha düşmeme amacıyla yeni birtakım tedbirlere, açılımlara razı bir camiamız da var”

Bundan sonraki süreçten umutlu olduğunu ifade eden Bakan Kasapoğlu, “Spor camiamızın federasyonlarıyla, kulüpleriyle yöneticileriyle hem sportif anlamda hem idari anlamda, mali anlamda sorunları var. Hatalar var. Bu hatalarla yüzleşiliyor. Şu bizi mutlu ediyor, hataları kabul eden ve bu hatalara bir daha düşmeme amacıyla yeni birtakım tedbirlere, açılımlara razı bir camiamız da var. Öz eleştirisini hakikaten öz güvenli bir şekilde yapan camia var. Bu da bizi mutlu kılıyor. Bundan sonraki süreç adına da ümitli olduğumuzu da özellikle ifade edebilirim. İnşallah 2020'deki Avrupa Şampiyonası, Tokyo Olimpiyatları bizler, halkımız, spor camiamız, çok sevindirici olacaktır. Mümkün olduğunca oturumlara katkı sağlamaya, katılmaya çalışıyorum. Yarın da kapanış oturumlarıyla birlikte çalıştayımızı tamamlamış olacağız” diye konuştu.

“Bu süreçte herkesin şapkasını önüne koyup düşünmesi, bu anlamda çözümler üretilmesi gerektiğini söylüyoruz”

Kulüplerin mali yapılarını düzeltmek için düşünmesi ve çözüm üretmesi gerektiğini söyleyen Bakan Kasapoğlu, “İdari, mali ve sportif anlamda bir süreçten bahsediyoruz. Bu süreçte herkesin şapkasını önüne koyup düşünmesi, bu anlamda çözümler üretilmesi gerektiğini söylüyoruz. Finansal gerçeklikler de önemli. Kulüp başkanlarımızın, yöneticilerimizin, federasyonun hakikaten gelecek adına bir mutabakatı da ortaya koyuyor. Liyakatın şeffaflığın, hesap verilebilirliğin ne kadar önemli olması, ne kadar ön plana çıkması ve ne kadar güçlü olması gerektiğine dair de bir mutabakatı ortaya koyuyor. Bahsettiğiniz vergi konusu, diğer konular olsun bu çerçevede değerlendirildiğinde bizler için, bundan sonraki mali perspektif için çok ümitli bir durumu ortay koyuyor” ifadelerini kullandı.

“Bekle bizi Tokyo, Türkiye geliyor”

2020 Tokyo Olimpiyatları sürecine ilişkin Bakan Kasapoğlu, “Federasyonlarımızla, sporcularımızla birebir içi içeyiz, kota müsabakaları bir yandan devam ediyor. Onları mümkün olduğunca ciddi bir şekilde takip etmeye çalışıyoruz. Henüz kota müsabakaları bitmedi, haziranda tamamlanacak. Süreci de detaylı bir şekilde sporcularımızı, kulüplerimizi, federasyonlarımızı destekleme ve eksik olan durumlara anında müdahale ederek katkı sağlama yönünde devam edecek. En son Filenin Sultanları'nın mücadele azmi, inancı, azmi bizi olimpiyat yolunda ayrı bir heyecanlandırdı. O yüzden 'Bekle bizi Tokyo, Türkiye geliyor' diyoruz” ifadelerini kullandı.

“Türk sporu için el ele verdiğimiz gibi omuz omuza da vereceğiz”

Kulüp başkanlarının sert söylemlerine ilişkin soruyu Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, şu şekilde cevapladı:

“Şiddetti, gerilimi, nefret, kini sporla yan yana getirmememiz lazım. Bu çalıştayda da konuştuk. Başkanlarımızla, federasyonlarımızla konuştuk. Spor kardeşlik, dostluk, bir araya gelmek demek. Sporun ruhuna, özüne, mantığına birleştirici misyonuna karşı olan her şeye biz de mesafeli olduğumuzu ifade etmek istiyorum. Cumhurbaşkanlığımızın rakibe jest yap kampanyası var. O yüzden rekabeti sahada yaşayacağız. O rekabetin de bir standardı, nezaketi olacak. Bize o yakışır. Sahanın dışında da bize dostluk yakışır. Türk sporu için el ele dedik. Bundan sonra inşallah bu bir açılımdır, başlangıçtır. Türk sporu için el ele verdiğimiz gibi omuz omuza da vereceğiz. Gönül gönüle de vereceğiz. İnşallah bundan sonraki süreçte sporu şiddetle, gerilimle, nefretle yan yana getirmeyeceğiz. Bu anlamda da mesafemizi bu kavramlarla bu yaklaşımlarla koruyacağız.”

Türkiye'nin her anlamda zirveye oynayan bir ülke olduğunu ifade eden Bakan Kasapoğlu, "Sayın Cumhurbaşkanımız bugün 2019 icraatlarımızı anlatan bir sunum yaptı. Son 18 yılı özetleyen bir sunumdu adeta. Orada gördük ki ülkemiz, sanayisi, ekonomisi, tarımıyla, ulaştırmasıyla, turizmiyle her alanda hakikaten çok büyük açılımları gerçekleştirdi. İnşallah bundan sonraki süreçte de Sayın Cumhurbaşkanımızın önderliğinde bu dönüşümü, gelişimi, daha hızlı bir şekilde ortaya koymaya devam edeceğiz. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemiyle birlikte bu hızı da güzel bir şekilde yakalamış bulunmaktayız. Sunumdan ortaya çıkan en önemli özelliklerden biri de bu” diyerek açıklamalarını sonlandırdı.

Bakan Kasapoğlu daha sonra çalıştayı ilk günden itibaren takip eden basın mensupları ile hatıra fotoğrafı çektirdi.