Bakan Kasapoğlu: “Son bir yılda her zamankinden daha fazla fedakarlıkla çalışarak ülkemizi daha da güçlü kılan bütün emekçi arkadaşlarıma şükranlarımı sunuyorum”

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımla 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutladı. Bakan Kasapoğlu paylaşımında, “Bu fotoğraf, bir fedakarlık öyküsüdür. Son bir yılda her zamankinden daha fazla fedakarlıkla çalışarak ülkemizi daha da güçlü kılan bütün emekçi arkadaşlarıma şükranlarımı sunuyorum. 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlu olsun” ifadelerini kullandı.