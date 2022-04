Bakan Kasapoğlu: “Sporcularımızı iklim elçisi ilan etme noktasında çalışma gerçekleştireceğiz”

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, ATO Congresium'da düzenlenen Ekonomi ve İklim Değişikliği Zirvesi'nin (EKO İKLİM) ikinci gününde “Genç Meydan” alanında gençlerle buluştu. Gençlerle sohbet eden Bakan Kasapoğlu, iklim değişikliğiyle mücadelenin önemine vurgu yaptı. Kasapoğlu, sporcuları iklim elçisi ilan etme konusunda çalışma gerçekleştireceklerini bildirdi. Gençlere çevre duyarlılıkları için teşekkür eden Bakan Kasapoğlu, kitleleri ikna edip çevre duyarlılığını güçlendirmek gerektiğini belirterek, “Çevre bize emanet. Toprak, su, her türlü varlık aslında bizler için aynı zamanda birer sorumluluk. Bardakta duran suyun bize yüklediği sorumluluk var ve hakikaten bu anlamda her geçen gün özellikle iklim değişikliğiyle birlikte değişen şartlar var. Suyun sorumluluğundan bahsederken su kirliliği, kuraklık, suyun yokluğu bir tanesi. Evde buzdolabındaki elmanın bize yüklediği sorumluluk var. Gıda güvenliğinden, kıtlıktan bahsediyor dünya uzun vadede. Bir yandan temiz bir hava solumanın şükrünü eda etmemiz gerekiyor ama bir yandan da onun bize yüklediği sorumluluk var. Öncelikle bu bilince sahip olmak, bu bilinci diri tutmak, yani bir şeyi bir defa yapıp bırakmak değil asıl olan. Sürdürülebilir bir şekilde politikalar geliştirip o politikaları yine o dinamizme göre güncellemek gerekiyor” diye konuştu.

“Gençlerin çevre çalışmalarında da yanındayız”

Gençlerin toprağa, suya olan bağlılığının en büyük avantajları olduğunu, bunu her bir gençle bir araya geldiğinde hissettiğini anlatan Bakan Kasapoğlu, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının önemli bir vizyonun parçası olduğunun altını çizdi. Gençlerin çevre konusunda çalışmalarında da yanlarında olduklarını vurgulayan Kasapoğlu, “Her bir kurumun, her bir kişinin, burada bulunan her bir arkadaşımızın sorumlulukları var. Bu sorumlulukları yerine getirme adına biz nasıl gençlerimizle birlikte gençlerimizin eğitiminde, barınmasında, gençlerimizin spora olan erişiminde, kişisel gelişiminde güçlendirilmesinde yanındaysak çevre çalışmalarında da yanındayız. Çünkü biliyoruz ki gençler de bu konuda bizim yanımızda çok güçlü bir şekilde. Bu yüzden bu anlamdaki manifestomuzu ilan ettik. Bunu önümüzdeki günlerde daha güçlü bir şekilde paylaşmaya devam edeceğiz. Bunun en önemli unsurlarından biri de Gençlik ve Spor Bakanlığı iklim elçileri. Bu konuya ilgi duyan, derdi olan, dert edinen tüm gençlerimizi iklim elçisi olarak ilan ediyoruz. Bu anlamdaki her çeşit projeyi, öneriyi, fikri destekleme adına da açık bir çek veriyoruz sizlere” ifadelerini kullandı.

“Sporcularımızı iklim elçisi ilan etme noktasında çalışma gerçekleştireceğiz”

Bakan Kasapoğlu, şunları kaydetti:

“Başta gençlik merkezlerimizdeki çalışmalarda çevrenin en öncelikli konulardan biri olması, bu anlamdaki projelerin en güçlü şekilde desteklenmesi politika alanlarımızdan birisi. Artık tematik kamplar düzenliyoruz. Bu kamplarda gerek çevre bilincini artırıcı çalışmalar, çevre kampları, doğa kampları, tarım kampları toprakla haşır neşir olma adına. Bu anlamdaki çalışmaları güçlendireceğiz. Sporun evrensel gücünden istifade ederek sporcularımızı da bu anlamda biz iklim elçisi ilan etme noktasında bir çalışma da gerçekleştireceğiz. Özellikle şunu ifade edeyim bakanlık olarak çok ciddi bir tesis altyapımız var."

"Bir şeyler yapmak istedim"

“Gelecek için Cumalar” hareketinin Türkiye'deki ilk çağrısını yapan 14 yaşındaki Atlas Sarrafoğlu ise, “Aslında ikim aktivisti olduğu zaman ne olduğu hakkında bir fikrim yoktu fakat bir vicdan meselesiyle iklim aktivisti oldum ben. Bir sabah radyo dinlerken iklim aktivistlerinin kendi parlamentolarının önünde iklim krizine dikkat çekmek amaçlı cuma günleri okulu kırdıklarını öğrendiğim zaman bu hareketin çok cesurca olduğuna karar verdim ve bir şeyler yapmak istedim” diyerek ilk çağrıyı nasıl yaptığını anlattı.