Bakan Kasapoğlu: “Sporun her dalında rol modellerin sayısını artıracağız”

Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Milli Eğitim Bakanlığı ile imzaladıkları iş birliği protokolüyle hem sportif başarıyı, madalyaları yukarılara taşımış olacaklarını, hem de Türkiye'nin, herkesin spor yaptığı, hayatında sporun yer aldığı bir ülke olacağına inandığını söyledi.

Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Milli Eğitim Bakanlığı ile imzaladıkları işbirliği protokolüyle hem sportif başarıyı, hem de madalyaları arttıracaklarını ve hayatın her alanına sporu yayacaklarını söyledi. Bakan Kasapoğlu, okul öncesine alınmış bir spor sürecini harekete geçirdiklerini de belirterek, bu sinerjiyle sporun her branşında rol modellerin sayısını artıracaklarını söyledi.

Bakan Kasapoğlu, cimnastik branşlarında olimpik havuzda bulunan sporcuları kabul etti. Bakanlığa ait merkez binada gerçekleşen kabulde Kasapoğlu, cimnastiğin en temel branşlardan biri olduğuna işaret etti. Cimnastikte, olimpiyatlara giden yolda önümüzde çok önemli virajlar bulunduğunu hatırlatan Bakan Kasapoğlu, bu virajlarda hep birlikte çalışacaklarını ve sporculara katkı vereceklerini ifade etti.

“Cimnastiği çok daha farklı noktalara getirmemiz lazım”

Mehmet Muharrem Kasapoğlu, bakanlık olarak Türkiye'de sportif başarı ve sporu tabana yayma konusunda önemli bir açılım sağlayacak olan “Spor Türkiye” projesini hayata geçirdiklerini anlatırken, “Bu bağlamda da cimnastik en önemli branş. En temel disiplin cimnastik. Her şeyin bir temeli var, sporun da temelinde cimnastik var. Cimnastiği hem imkan olarak hem teknik destek olarak daha yukarılara tırmandırmamız lazım” diye konuştu.

Bakan Kasapoğlu, tabana yayılan spor anlayışı çerçevesinde Türkiye'de cimnastiği çok daha farklı noktalara getirmeleri gerektiğini vurgulayarak, eğitim ile sporun entegrasyonunun önemine dikkat çekti. Bu çerçevede Milli Eğitim Bakanlığı ile imzaladıkları işbirliği protokolünün Türkiye'yi yarınlara taşıyacağını söyleyen Kasapoğlu, “Hem bizim bakanlık olarak tesislerimizin, pek çok imkanlarımızın eğitim camiasının hizmetine sunulması. Hem de eğitim camiamızın sahip olduğu tesislerin, sportif donatılarının, imkanlarının genişletilmesi bu protokol noktasında mümkün olacak. Bunun yanında da ayrıca bizim antrenörlerimizin yine eğitim camiamızın tümüne hizmet vermesi bu protokol çerçevesinde mümkün olacak. Böylece sportif başarıyı, madalyaları yukarılara taşımış olacağız. Hem de herkesin spor yapması, hayatında sporun yer aldığı bir ülke olacağız buna inanıyoruz” ifadelerini kullandı.

Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, bu noktada okul öncesine yayılacak bir çalışmaları olduğunu bildirirken, “Üç yaş cimnastik için en önemli başlangıç yaşı. Okul öncesine alınmış bir spor sürecini harekete geçirdik. Taraflar bu konuda çok heyecanlı ve motive. Bundan sonra bize düşen, sizlere düşen bu iş birliğini artırmak. Daha çok çalışmak, daha çok paslaşmak. Bu sinerjiyle de inşallah sizin gibi topluma örnek olacak arkadaşlarımızın sayısını artırmak. Rol modellerin sayısını artıracağız sporun her branşında” şeklinde konuştu.

“Burası gençlerimizin, sporcularımızın bakanlığı”

Bakan Kasapoğlu, sporculara kendilerini kamplarında ziyaret edeceğini, sporcuların her türlü ihtiyaçlarını kendisine ve çalışma arkadaşlarına iletebileceğini kaydederek, “Sizin bakanlığınız burası. Gençlerimizin, sporcularımızın bakanlığı. Türkiye'nin geleceğine dair fikri olan, heyecanı olan, hedefi olan herkesin bakanlığı. Bakanlığımızın kapısı her zaman açık, bunun rahatlığı içerisinde olun” diye konuştu.

Konuşmasının ardından milli cimnastikçilerle özçekim yapan Kasapoğlu, sporculara çeşitli hediyeler verdi. Milli sporcular da Bakan Mehmet Kasapoğlu'na üzerinde imzalarının bulunduğu bir tişört takdim etti.