Bakan Kasapoğlu: “Srebrenitsa'yı unutmadık, unutmayacağız”

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Srebrenitsa Soykırımı'nın 26. yıl dönümü nedeniyle sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, 26 yıl önce Srebrenitsa'da meydana gelen katliamla ilgili sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu. Bakan Kasapoğlu paylaşımında, “Aradan geçen yıllara rağmen yüreklerimizde acısı hiç dinmeyen, tarihin en utanç verici sayfası Srebrenitsa'yı unutmadık, unutmayacağız” ifadelerine yer verdi.