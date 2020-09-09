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Bakan Kasapoğlu TEKNOFEST'e katılacak gençlerle bir araya geldi

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Gaziantep’te düzenlenecek olan TEKNOFEST 2020 yarışlarına katılacak olan Samsun Atakum Gençlik Merkezi üyesi Tanyeli Roket Takımı’nı kabul etti.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Gaziantep'te düzenlenecek olan TEKNOFEST 2020 yarışlarına katılacak olan Samsun Atakum Gençlik Merkezi üyesi Tanyeli Roket Takımı'nı kabul etti.


Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, TEKNOFEST 2020 Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'nde yarışacak olan Samsun Atakum Gençlik Merkezi üyesi Tanyeli Roket Takımı ile bir araya geldi. Bakanlık makamında gerçekleşen görüşmede gençlik liderliğini Talha Dağ'ın yaptığı Atakum Gençlik Merkezi üyeleri, alçak irtifa (bin 500 metre) kategorisinde geliştirdikleri "Kirkor 2" roketi hakkında Bakan Kasapoğlu'na bilgi verdi. Tanyeli Roket Takımı üyeleri, Tuz Gölü Hisar Atış alanında gerçekleştirilen montaj fırlatma ve kurtarma tanımlı görev hedeflerini başarılı bir şekilde tamamladıklarını ve roketi başarılı bir şekilde kurtardıklarını ifade ettiler.



“Hayallerinizi hiçbir zaman bırakmayın”


Tanyeli Roket Takımı üyeleri ile tek tek sohbet eden Bakan Kasapoğlu, gençleri kutladı. Bakan Kasapoğlu, gençlerin yaptıkları bu çalışmaları her zaman destekleyeceklerini belirterek, “Hayallerinizi hiçbir zaman bırakmayın. Hayallerinizin peşinden koşun. Çalışmalarınızda başarısızlık yaşasanız da her zaman bildiğiniz yoldan ilerlemeye devam edin” ifadelerini kullandı. Bakan Kasapoğlu, gençlere çalışmalarından dolayı teşekkür ederek, kendilerine TEKNOFEST 2020 yarışmasında başarılar diledi.



Sonuçları Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklayacak


TEKNOFEST 2020 Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali, 24-27 Eylül tarihleri arasında Gaziantep Ortadoğu Fuar Merkezi'nde düzenlenecek. Roket yarışmasının sonucu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanacak.

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