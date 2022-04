Bakan Kasapoğlu: "Tokyo'da bu değerli arkadaşlarımızla çok ayrı bir heyecanı yaşadık"

Tokyo 2020'de kazanılan altın madalyayı işaret eden Kasapoğlu, "Tokyo'da bu değerli arkadaşlarımızla çok ayrı bir heyecanı yaşadık" dedi.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 6 Nisan Dünya Masa Tenisi günü çerçevesinde, Tokyo 2020 Paralimpik Masa Tenisi branşında altın madalya kazanan milli sporcu Abdullah Öztürk ve Masa Tenisi Milli Takımı ile Abdullah Öztürk Spor Salonu'nda bir araya geldi. Bakan Kasapoğlu, milli tenisçilerle masa tenisi oynayıp, sohbet etti. Program sonrası milli takım oyuncuları, imzaladıkları ay-yıldızlı formayı Bakan Kasapoğlu'na hediye etti.

"Türkiye'nin dört bir yanında sporcularımız yetişiyorlar"

Türkiye'deki sporcular için her türlü imkanı seferber edeceklerini söyleyen Kasapoğlu, "Masa tenisi, bakanlık olarak tüm branşlara olduğu gibi değer verdiğimiz desteklediğimiz bir alan. Özellikle masa menisi salonlarımız son yıllarda inşa ettiğimiz özellikle okullarda, gençlik merkezlerimizde ve Türkiye'nin dört bir yanındaki yurtlarımızdaki masa tenisi çalışmalarımız bu anlamdaki atılımızı gözler önüne seriyor ve bu çerçevede tabi ki performans noktasında da yanımdaki değerli sporcu arkadaşlarımız yine Türkiye'nin dört bir yanında sporcularımız yetişiyorlar ve biz onlar için her türlü imkanı seferber etmeye devam edeceğiz. Özellikle sporun tabana yayılması erişebilirliği ve spor herkes için olma felsefesi bizim en önemli hedeflerimizden bir tanesi ve 85 milyonun mutlaka hayatında sporun var olması adına bugüne kadar olduğu gibi bundan sonrada gayretimizi ortaya koyacağız. İnanıyorum ki masa tenisinde de erişebilirliği epey ölçüde artırdık. Masa Tenisi imkanı olmayan okul, gençlik merkezi, yurt ve bu anlamda ihtiyacı olan her yere masalarımızı tenis raketlerimizi ulaştırma noktasında da seferberliğimiz devam edecek" diye konuştu.

"Tokyo'da bu değerli arkadaşlarımızla çok ayrı bir heyecanı yaşadık"

Tokyo 2020'de çok farklı heyecan yaşadıklarını aktaran Bakan Kasapoğlu, "Ben özellikle Tokyo'da bu değerli arkadaşlarımızla çok ayrı bir heyecanı yaşadık. Çok farklı bir gururu onlarla hissettik. Unutulması mümkün olmayan anlar. Bizlerin hem zihninde, hem ruhunda ayrı yer etti. Ben arkadaşlarla ayrı gurur duyuyorum. Her birini tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.

"Daha güçlü geleceğiz"

Tokyo 2020 Paralimpik Masa Tenisi branşında altın madalya kazanan Abdullah Öztürk ise, "Biz Paralimpikte en başarılı branşız. 2004'den bu yana en çok madalya alan branşız. Bunu da devam ettirme niyetindeyiz. Çalışmalarımız devam ediyor. Daha güçlü geleceğiz. Biz Tokyo'da 4 madalya aldık ama 2-3 tane madalyayı kaçıran arkadaşlarımız vardı. İnşallah 2024'de bu madalya sayısını artırmayı planlıyoruz. Sizlerin de destekleriyle biz bu madalya sayısına ulaşacağımıza inanıyoruz. Biz elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz" şeklinde konuştu.