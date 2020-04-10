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Bakan Kasapoğlu, Türk Polis Teşkilatı'nın 175. yılını kutladı

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Türk Polis Teşkilatı’nın 175.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Türk Polis Teşkilatı'nın 175. yılını kutladı.


Bakan Kasapoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile Türk Polis Teşkilatı'nın 175. yılını kutladı. Yaptığı paylaşımda Kasapoğlu, “Türk Polis Teşkilatımızın 175. kuruluş yıl dönümünü tebrik ediyor, bütün şehit polislerimize bir kez daha Allah'tan rahmet diliyorum. Allah güvenlik güçlerimizi ve bütün insanlarımızı korusun” ifadelerini kullandı.

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