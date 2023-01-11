Bakan Kasapoğlu: “Türkiye, dünyada spor ülkesi olarak adlandırılıyor”

‘Antrenör Buluşması' programında konuşan Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, “Türkiye, dünyada spor ülkesi olarak adlandırılıyor. Bu yürüyüşe omuz vermek ise her birimiz için bir ayrıcalık vesilesi” dedi.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, ‘Antrenör Buluşması' programı çerçevesinde Ankara ve çevre illerden katılan bin antrenör ile bir araya geldi. Programda konuşan Bakan Kasapoğlu, Türkiye'nin spor alanında birçok devrime imza attığını belirterek, “Türkiye son 20 yılda Cumhurbaşkanımızın liderliğinde bir dönüşüm gerçekleştirdi. Her alanda devasa bir dönüşüm ve gelişme var. Spor adına da büyük bir dönüşümü, devrimi görüyoruz. Bunun adı tesis devrimidir. Tesisleri sizin gibi özveri sahibi kendini adamış, inanmış arkadaşlarla donatmadıktan sonra bir anlamı yok. İkisi bir bütün. İnsan kaynağıyla altyapısını bir araya getirdik ki, sporu herkes için erişebilir hale getirelim” değerlendirmesinde bulundu.

“Türkiye, dünyada spor ülkesi olarak adlandırılıyor”

Birçok branşta tarihi zaferler kazanıldığına değinen Bakan Kasapoğlu, “Bu tesislerin, insan kaynağının meyvelerini ülke olarak birlikte topluyoruz. Sporcumuz dahi olmayan branşlarda dahi herkesin örnek gösterdiği bir performansı sergiliyoruz. 2022'de sporcularımız 51 branşta, uluslararası arenada madalya kazandı. Bir elin 5 parmağını dahi kapsayan branş çeşitliliği önceden yoktu. Türkiye, dünyada spor ülkesi olarak adlandırılıyor. Bu yürüyüşe omuz vermek ise her birimiz için bir ayrıcalık vesilesi. İşte bizler bu kutlu yürüyüşte birer yol arkadaşıyız” şeklinde konuştu.

“Sağlıklı ve dinamik bir toplumun tohumlarını sizlerin gayretleriyle birlikte atıyoruz”

Bir araya geldiği antrenörlere seslenen Bakan Kasapoğlu, “Sizin heyecanınız, bu çerçevedeki motivasyonunuz bizim için çok kıymetli. Varlığınızın bizim için de, sporumuz için de, ülkemizin bugün ve yarını için çok kıymetli. Fiziki eforun ötesinde spor, bazen bir gencin hayata tutunma biçimi, bazen ülkeler arasındaki dostluk köprülerini güçlendiren diplomasi unsuru. Sizin bilginiz, tecrübeniz, birikiminiz, heyecanınız, inancınız bu büyük ülkeye, aziz millete sevinç kapıları açacak bir güce sahip. Sizin çabalarınızla, emeklerinizle bir ülkenin nesilleri ve istikbali şekilleniyor. Sağlıklı ve dinamik bir toplumun tohumlarını sizlerin gayretleriyle birlikte atıyoruz” diye konuştu.

“Bir çocuk çok şey demektir”

Mücadeleci ruhun önemine de değinen Bakan Kasapoğlu, “Elbette oyunlar, tuzaklar bugüne kadar olduğu gibi devam edecektir. İnanıyorum ki ‘Türkiye Yüzyılı', Türkiye'nin sporda zirvesinin yüzyılı, yıldızlaşmasının yüzyılı olacaktır. Bizim kitabımızda, hayat felsefemizde hiçbir zaman yılgınlık yok. Pes etmek yok, korkmak, geri durmak yok. Azim, inanç, aşkla yürümek, çalışmak, yorulmamak, boynumuzun borcu olan sorumluluğu düşürmeden taşımak var. El uzatmadığımız, yetenekli olduğu halde keşfedemediğimiz, ailesiyle doğru bir iletişimi kurup ikna edemediğimiz her bir gencimizin de vebali omzumuzda olacaktır. O vebal sadece o çocuğun değil, ülkenin geleceğiyle ilgili vebaldir. Bir çocuk çok şey demektir” ifadelerine yer verdi.

“Bu konudaki iletişiminiz çok önem taşıyor”

Sporla birleştirilen her çocuğun ülke adına çok önemli olduğunu söyleyen Bakan Kasapoğlu, “Her bir antrenörümüzün branşına göre 300'e yakın sporcuyla irtibat kurması lazım. Bazı projelerde bu sayının üzerine çıkmak da mümkün. Özellikle yeni uygulamaya başladığımız, ‘Tesis Geçiş Sistemi' çok önemli bir referans. Sizler çocukların abileri, ablaları, ailelerin rehberisiniz. Bu şuurda diyalog kurmanız lazım. Bunların her birinin ayrı bir önemi var. Sizin bu konudaki iletişiminiz çok önem taşıyor. Kuracağınız diyaloglar yeni yıldızları kazandırma noktasında büyük bir etkiye sahip” dedi.