Bakan Kasapoğlu, Türkiye Gençler Tekvando Şampiyonası açılış törenine katıldı

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Ankara'da devam eden Türkiye Gençler Tekvando Şampiyonası açılış törenine katıldı.

Ankara'da Taha Akgül Spor Salonu'nda devam eden Türkiye Gençler Tekvando Şampiyonası seremoni programında konuşan Bakan Kasapoğlu, “Bu ülkenin şanlı bayrağını her daim göklerde dalgalandıran ve dalgalandıracak gençler var” ifadelerini kullandı.

“2020 Tokyo'da ümidimiz, umudumuz çok büyük”

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, “Gençler ve sporcularla beraber olmak bizim için ayrı bir mutluluk, ayrı bir heyecan. Bugün burada geleceğin yıldızları, geleceğin şampiyonları var. Bu ülkenin şanlı bayrağını her daim göklerde dalgalandıran, dalgalandıracak gençler var. Biz siz değerli gençlerimiz ve sporcularımızla gurur duyuyoruz, gurur duyacağız. Pazar günü Antalya'da haltercilerimizle beraberdik. Atletizmde çalışan sporcularımızla ve satranççı gençlerimizle beraberdik. Bugün tekvandoya gönül vermiş, tekvando için hem ülkemizde hem uluslararası alanda çalışan alın teri döken ve milletimiz adına büyük ümit beslediğimiz değerli sporcularımızla beraberiz. İnşallah federasyon başkanımızın da ifade ettiği gibi, 2020 Tokyo'da sizlerden ümidimiz, umudumuz çok büyük. İnanıyoruz ki sizler de bizleri bugüne kadar hiç mahcup etmediğiniz gibi bundan sonra da hiçbir şekilde mahcup etmeyeceksiniz” diye konuştu.

“Amacımız, bu şanlı milleti her daim mutlu kılmak”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın spora ve sporcuya verdiği değeri hatırlatan Bakan Kasapoğlu, “Sadece sözde değil, icraatlarıyla Büyükşehir Belediye Başkanlığından itibaren gerek sportif yatırımlar gerek sporcuya verilen önem hepimizin malumu. İnşallah bundan sonraki süreçte de sporun her branşıyla, sporcularımızla, federasyonlarımızla, kulüplerimizle, bu yolda yürüyeceğiz. İnanıyoruz ki 2019 yılında pek çok başarıyı hep birlikte yaşadık, hep birlikte gururlandık, hep birlikte sevindik ve inşallah bu başarıları 2020 Tokyo'da yine pek çok branşımızda zirveye taşıyacağız ve taçlandıracağız. Ümidimiz 2020 Tokyo ve sonrasında her branştan sporcularımızda yarınların güçlü Türkiye'sine, her alanda zirveye oynayan Türkiye'ye katkı sağlamak. Amacımız, bu şanlı milleti her daim mutlu kılmak” dedi.

“Kulüp ve federasyonlarımızın meselelerini masaya yatırdık”

Geçtiğimiz hafta düzenlenen Spor Kulüpleri ve Federasyonları Çalıştayın'a değinen Bakan Kasapoğlu, “Kulüp ve federasyonlarımızın meselelerini masaya yatırdık. Elbette sıkıntılar var ama bunları aşmak, bunlara çözüm üretmek hepimizin görevi, hepimizin misyonu. Bu manada ben yarınlarımız adına emek veren, çaba veren, dertlenen herkese müteşekkirim. Bakın burada bugün, Devlet Denetleme Kurulu Başkanımız var, belediye başkanlarımız var, kulüplerimizden ve federasyonlarımızdan temsilciler var. Bir camia olarak bir aradayız. Bu birlik beraberlik tablosu çok önemli. Beni hafta sonu satrançta gördüğüm manzara çok mutlu etti. Ailelerle birlikte binlerce sporcumuzu görmek. Spor, topyekün gerçekleşen bir olay. Bu başarı bir ve beraber olarak yakalanacak bir hedeftir. O yüzden sporumuz ve sporumuzun tabana yayılması adına milletimizin, toplumumuzun her gün bu bilincini daha iyi kararlara taşıması, bu şuuru daha güçlü kılması çok ama çok önemli” şeklinde konuştu.

“Cesaretiyle ve özgüveniyle öncü olan bir milletin torunlarıyız”

Sporu tabana yayma noktasından yerel yönetimler ile birlikte hareket etmeye devam edeceklerini belirten Bakan Kasapoğlu, konuşmasını şu şekilde sonlandırdı:

“Keçiören Belediye Başkanımız, Mamak Belediye Başkanımız, Kaymakamlarımız burada. Yerel yönetimlerimiz onlarla birlikte bugün olduğu gibi bundan sonraki süreçte bu başarıları taçlandırma adına her türlü imkanı seferber edeceğiz. Sadece tesisi değil insan odaklı spor politikamızla yerel yönetim odaklı stratejilerimizle sporu herkes için erişilir kılma adına sporu herkes için gündem yapma adına çalışacağız. Bu manada siz değerli sporcularımızın toplumumuz, milletimiz ve gençlerimiz açısından önemli birer rol model olduğunuza inanıyorum. Bu yüzden sizlerin elbette spordaki başarılarınız, performansınız çok önemli. Bunun yanında sizlerin ortaya koyacağı erdem, ahlaki standartlar ve fair play anlayışınız çok önemli. Rakibinize olan nezaketiniz çok önemli. Bizler millet ve medeniyet olarak her yönüyle güçlü olan, her yönüyle erdemiyle, ahlakıyla, çalışkanlığıyla, adalet anlayışıyla, cesaretiyle ve özgüveniyle öncü olan bir milletin torunlarıyız, evlatlarıyız. Bizlere de bu vasıfları taşıyan, bu vasıflarla geleceğe yürüyen bir gençlik gerekiyor. O gençliği de hamdolsun her daim görmek, o gençlerle geleceğe yürümek bizler için her zaman mutluluk ve bir ayrıcalık. Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak, gençlerimizin, sporcularımızın ve sporcuyu önemseyen ailelerimizin her zaman yanındayız.”

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, konuşmasının ardından Cumhurbaşkanlığı Devlet Denetleme Kurulu Başkanı Yunus Arıncı ve Türkiye Tekvando Federasyonu Başkanı Metin Şahin ile birlikte dereceye giren sporculara madalyalarını taktı. Törene Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, Mamak Belediye Başkanı Murat Köse de katıldı.