Bakan Kasapoğlu ve Başkan Altınok ödül töreninde konuştu

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, Önder İmam Hatipliler Derneği ve Eğitime Destek Platformu'nun organize ettiği, İmam Hatipliler Arası Spor Müsabakaları Kapanış ve Ödül Töreni'ndeki konuşmasında sporun önemine vurgu yaparak, "Sağlıklı bir toplumun oluşmasında ve huzurlu bir yaşamın temelinde spor vardır" dedi.

Taha Akgül Spor Salonunda gerçekleştirilen törene Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Ahmet Selim Köroğlu, Gençlik ve Spor Bakanlığı Bakan Yardımcısı Sinan Aksu, Spor Genel Müdürü Mehmet Baykan, İl Milli Eğitim Müdür Vekili Hayati Koca, Önder İmam Hatipliler Derneği ve Eğitime Destek Platformu Başkanı Enes Şişman ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile Ankara genelinden birçok imam hatip okulu öğrencisi katıldı.

13 branşta, 80 imam hatip okulu yarıştı

Ankara genelinde 80 imam hatip okulunun 13 branşta katılımıyla gerçekleşen organizasyonun kapanış töreninde Bakan Kasapoğlu, güreş, tekvando, dart, badminton, masa tenisi, mendil kapmaca, basketbol, futbol, futsal, yakan top, ayak tenisi, satranç ve bocce branşlarında dereceye girenlere madalyalarını takdim etti.

"Oyunlarımızı 81 ilimize de yayacağız"

Kasapoğlu, törende yaptığı konuşmada, "Sporu bir kültür haline getirmek için her bir kurumumuzla işbirliği yapıp tüm imkânları sizlerin önüne sereceğiz" ifadelerini kullanarak şunları söyledi:

"Sevgili gençler, sizler Türkiye'nin ve dünyanın umudusunuz yarınlarısınız. Bu ülkenin tüm gençleri inşallah daha güçlü olmak için, mazlumların ümidi olmak için gayret gösterip daha çok çalışacak. Tüm okullarımızdan inşallah şampiyonlar ve şampiyon takımlar yetiştireceğiz. Bundan sonraki süreçte Ankara ve İstanbul'da gerçekleştirdiğimiz bu oyunlarımızı 81 ilimize de yayacağız. Sağlıklı nesiller yetiştirmeye kararlıyız. Cumhurbaşkanımız sporu ve sporcuyu çok önemsiyor. Spor alanında yaptığımız yenilikleri dünya nezdinde gururla dile getiriyoruz."

Altınok: “Sağlıklı bir toplumun, huzurlu yaşamın temelinde spor vardır"

Başkan Turgut Altınok da törendeki konuşmasında, eğitimin önemine vurgu yaparak şunları söyledi:

"Eğitim çok önemli. Milletlerin ve devletlerin kalkınmasında, yücelmesinde ve yükselmesinde veya çökmesinde eğitimin önemi ve payı büyüktür. Bununla birlikte sağlıklı bir toplumun oluşmasında, huzurlu bir yaşamın temelinde de yine spor vardır. Eğer sağlıklı bir toplum istiyorsak, sağlıklı yaşamak istiyorsak bunun alt yapısında spor ve sporun dalları vardır. Bakanımız da buradayken söyleyelim ki, ülkemizin SGK giderleri, toplanan sigorta primlerden fazladır. Ben şuna inanıyorum, eğer spor tesislerimizin sayısı artarsa, toplumun her kesimine spor yapma imkânını tanıyabilirsek ve sporu teşvik edersek, ilk olarak sağlıklı toplumun oluşmasını sağlarız, İkinci olarak hastaneye gidenlerinin oranını azaltırız, üçüncü olarak da SGK'ya harcadığımız parayı ülkemizin farklı yatırımlarına harcayarak ülke ekonomisine de ciddi bir katkı sağlarız. Yaptığımız spor tesisleriyle biz bunun birçok örneklerini gördük. Yüzme havuzları, yürüyüş yolları, futbol sahaları, tenis kortları, basketbol salonları yaparak her branş için ayrı ayrı destek vererek gördük ki daha sağlıklı ve daha zindeyiz. Bize tüm bunları söyleyen yüzlerce, binlerce vatandaşımızın kendisidir. Sağlıklı ve konforlu yaşamanın temeli spordur."