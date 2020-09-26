Bakan Kasapoğlu, WADA Başkanı Banka ile görüştü

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, WADA Başkanı Witold Banka ile video konferans görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Türkiye'nin dopingle mücadele konusunda yürüttüğü çalışmalar ile dopinge karşı ‘sıfır tolerans' ve ‘temiz spor' politikası hakkında değerlendirmelerde bulunan Bakan Kasapoğlu, dopingle mücadele yasa tasarısı özelinde yürütülen çalışmalara ilişkin gelinen son aşama hakkında da açıklamalarda bulundu.

WADA Başkanı Witold Banka ise görüşmeden duyduğu memnuniyeti dile getirirken, Türkiye'nin dopingle mücadelede attığı kararlı adımları yakından takip ettiklerini söyledi. Witold Banka, ayrıca Türkiye'nin dopingle mücadele noktasında gösterdiği duruşu takdirle karşıladıklarını ifade etti.

Bakan Kasapoğlu ile WADA Başkanı Witold Banka, dopingle etkin mücadele konusunda küresel düzeyde Türkiye ve WADA arasındaki güçlü işbirliğinin altını çizdi.