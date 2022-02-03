Bakan Kasapoğlu, yabancı yayın kuruluşlarının mensupları ile bir araya geldi

Mehmet Muharrem Kasapoğlu, “Kapasitesi, kapsayıcılığı ve yayılımı bakımından, dünyanın devlet eliyle yürütülen en güçlü öğrenci yurdu altyapısını inşa ettik” dedi.

Bakan Kasapoğlu, Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde yabancı yayın kuruluşlarının mensupları ile bir araya geldi. Toplantının açılış konuşmasını yapan Bakan Kasapoğlu, iki temel çalışma alanları olduğunu vurgulayarak; “Gençlik ve spor, bu alanları birbiriyle iç içe geçmiş, birbirini tamamlayan ve birbirini destekleyen alanlar olarak görüyoruz” ifadelerini kullandı.

“Pek çok prestijli etkinliğe ev sahipliği yaptık”

Elit sporcular yetiştirerek uluslararası arenada tüm branşlarda sürdürülebilir başarı sağlayan bir ülke olmayı hedeflediklerini dile getiren Mehmet Muharrem Kasapoğlu, “Sporda; spor kültürünü yaygınlaştırmak, her yaştan herkesin daha fazla spor yaptığı bir ülke haline gelmek ve bu vesileyle de elit sporcular yetiştirerek uluslararası arenada tüm branşlarda sürdürülebilir başarı sağlayan bir ülke olmayı hedefliyoruz. Spora erişimin artırılması, her kesimden herkesin spor tesislerinden faydalanması ve spor altyapısını kuvvetlendirmesine gayret ediyoruz. 81 ilimizde köylere, mahallelere kadar, tüm branşlarda tesis yatırımları gerçekleştirdik, gerçekleştirmeye devam ediyoruz. Uluslararası organizasyonlar anlamında da ciddi bir birikim ve tecrübe edindik. Pek çok prestijli etkinliğe ev sahipliği yaptık. Bu ivmeyi de büyüteceğiz” açıklamasında bulundu.

“Gençlik ve Spor Bakanlığı, gençlerin bakanlığıdır”

Bakan Kasapoğlu, “Gençlik alanında ise temel hedefimiz, gençlerimizin bedeni, ruhi ve fikri gelişimini destekleyici projeler, faaliyetler ve politikalar hayata geçirmektir. Genç odaklı ve gençleri merkeze alan yaklaşımımızla, tüm süreçleri gençlerle birlikte dizayn ediyor, onların talep ve beklentilerine göre faaliyetlerimizi şekillendiriyor ve faaliyet kazanımlarımızı da yine gençlerimizle birlikte masaya yatırıyoruz. Gençlerimizin psiko-sosyal iyi olma hallerini desteklemeye gayret ediyoruz. Gençlik ve Spor Bakanlığı, gençlerin bakanlığıdır diyoruz, gençlerin yuvasıdır diyoruz. Temel prensibimiz bu” diye konuştu.

“Bizim tesislerimizin kapıları kapanmıyor, ışıkları sönmüyor”

Gençlerin günün her saatinde, istedikleri kadar ücretsiz bir şekilde tesislerden yararlandığını söyleyen Mehmet Muharrem Kasapoğlu, “Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde son 20 yılda, her alanda olduğu gibi Gençlik ve Spor özelinde de son derece başarılı, devrim niteliğinde bir döneme imza attık. Sayıları 400'e ulaşan Gençlik Merkezlerimizle, 300'e yakın Genç Ofislerimizle, 780'i bulan Öğrenci Yurdumuzla, 43 adet Gençlik Kampımızla 7 gün 24 saat gençlerimizin hizmetindeyiz. Bizim tesislerimizin kapıları kapanmıyor, ışıkları sönmüyor. Gençlerimiz günün istedikleri saatinde, istedikleri kadar, tamamen ücretsiz olarak devletimizin sağladığı bu imkanlardan yararlanıyorlar” şeklinde konuştu.

“Kapasitesi, kapsayıcılığı ve yayılımı bakımından, dünyanın devlet eliyle yürütülen en güçlü öğrenci yurdu altyapısını inşa ettik”

Bakan Kasapoğlu, konuşmasına şu şekilde devam etti;

“Hem eğitim alıyorlar, hem spor yapıyorlar, hem ders çalışıyorlar, hem faaliyet gerçekleştiriyorlar, hem de toplumda dayanışmayı ve sevgiyi büyüten gönüllü çalışmalara imza atıyorlar. Kapasitesi, kapsayıcılığı ve yayılımı bakımından, dünyanın devlet eliyle yürütülen en güçlü öğrenci yurdu altyapısını inşa ettik. Faydalanan genç sayısı ve bütçe bakımından yine dünyanın devlet eliyle hizmet veren en güçlü burs sistemini hayata geçirdik. Ekibimiz gençlerden oluşuyor. Gençlerin dinamizmi temel motivasyonumuzu, gençlerin fikirleri temel yaklaşım prensibimizi meydana getiriyor. Karar mekanizmalarında gençlere yer veriyor, tüm süreçlerde katılımcılığı esas alıyoruz. 2022 yılı bakanlık bütçemizi oluştururken, ‘Gençlerin Bütçesi Gençlerde' diyerek, faaliyet kalemlerimizin ne olacağını gençlerle birlikte karar verdik. Bu çalışma, önümüzdeki süreç için bir işaret fişeği olma anlamı taşıyor. Daha kapsamlı, daha güçlü, daha verimli, daha etkili çalışmalarımız olacak.”

Bir araya gelmekten son derece mutlu olduğunu ve farklı formatlarda buluşmalar gerçekleştirmeye devam edeceklerini dile getiren Mehmet Muharrem Kasapoğlu, “Ben bu vesileyle bugünkü davetimize icabet ederek, bu güzel atmosferi bizlerle paylaşan tüm gazeteci misafirlerimize teşekkür ediyorum” diyerek konuşmasını sonlandırdı.