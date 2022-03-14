Bakan Kasapoğlu: “Yeni nesillere ‘Akif şuurunu' hissettirmeyi milli görev addediyoruz”

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, “Mehmet Akif Ersoy'a minnetimiz, ona olan muhabbetimiz, ona olan sevgimiz bakidir. Onu anlamak kadar anlatabilme adına yeni nesillere Akif şuurunu hissettirme, o bilinci taşıma adına bunu bir milli sorumluluk, bunu bir milli görev olarak addediyoruz” dedi.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Bakanlığın merkez binasında düzenlenen “O Günün Hikayesi” programına katıldı. Mehmet Akif Ersoy'un İstiklal Marşı'nı yazma süreci ve İstiklal Marşı'nın kabul edilişi sırasınca yaşananları TBMM tutanaklarına dayanarak anlatan “O Günün Hikayesi” filmini Bakan Kasapoğlu ve gençler salonda hep beraber izledi. Ayrıca burada bir konuşma gerçekleştiren Bakan Kasapoğlu, ifadelerinde Mehmet Akif Ersoy'un ve İstiklal Marşı'nın Türkiye Cumhuriyeti için önemine değindi.

“Yeni nesillere ‘Akif şuurunu' hissettirmeyi milli görev olarak addediyoruz”

Yeni nesillere Mehmet Akif Ersoy şuurunu hissettirme, o bilinci taşıma adına bunu bir milli sorumluluk ve milli bir görev olarak addettiklerini belirten Bakan Kasapoğlu, “101 yıl sonra Milli Mücadele ruhunu bizlere iliklerimize kadar hissettiren satırları armağan ettiği için Mehmet Akif Ersoy'a minnetimiz, ona olan muhabbetimiz, ona olan sevgimiz bakidir. Onu anlamak kadar anlatabilme adına yeni nesillere Akif şuurunu hissettirme, o bilinci taşıma adına bunu bir milli sorumluluk, bunu bir milli görev olarak addediyoruz. Mehmet Akif'i yalnız şiirlerinin altındaki imzada değil söz konusu memleket olduğunda, söz konusu vatan olduğunda bazen cephede atış hattında, kimi zaman minberde milletine hitapta ve milletin derdine derman olmak üzere kurulduğu mücadele alanında görürüz. Yüksek hitabet gücüyle, güçlü imanıyla, şairane üslubuyla her bir vatan evladına manevi anlamda öncülük eden bir şahıstır Mehmet Akif. O, davasına en güçlü şekilde tüm hücreleriyle inanan, tüm meselelere çok geniş cepheden bakan samimi bir aydın, münevverdir” diye konuştu.

“Bugün korkmadık, yarın korkmayacağız ve bu al sancak ilelebet payidar kalacak”

Mehmet Akif Ersoy'un emanet ettiği İstiklal Marşı'nın aynı zamanda bir milli mutabakat metni olduğunun altını çizen Kasapoğlu, bunun işgalcilere karşı söylenen en güçlü sözlerden birisi olduğunu anlattı.

Kasapoğlu, şunları kaydetti:

“O söz yedi düvele karşı söylenmiş güçlü bir sözdür. İstiklal Marşı'ndan bir kez daha güç alarak azimle, gayretle ve inançla hem bugünlerimiz adına hem yarınlarımız adına çalışmamız gerektiğini ifade etmek istiyorum. Toprakların nasıl vatan olduğunu ve bu toprakların ilelebet vatan kalacağını çalışarak, inanarak ve onun İstiklal Marşı'nın ilk anında bizlere ifade ettiği ‘Korkma, sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak' ifadesiyle bu bayrağı ilelebet payidar kılmanın da bizler için önemli bir sorumluluk, önemli bir görev olduğunu anlarsınız. Diyor ya ‘Korkma', bugüne kadar hep birlikte korkmadık. Bugün korkmadık, yarın korkmayacağız ve bu al sancak ilelebet payidar kalacak hem de daha yükseklerde.”

Programda Bakan Kasapoğlu'nun yanı sıra Ankara Bilim Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yavuz Demir de bir konuşma gerçekleştirdi.

Program, hediye, çiçek takdimi ve fotoğraf çekimi ile son buldu.