Bakan Kasapoğlu Yeni Pazar'da

Mehmet Muharrem Kasapoğlu bir dizi toplantılara katılmak ve temaslarda bulunmak üzere geldiği Sırbistan'da Yeni Pazar'ı ziyaret etti.

Kendisine sevgi gösterisinde bulunan bölge halkı ile selamlaşan Bakan Kasapoğlu, yaklaşık 2 bin kişinin katılımıyla stadyumda düzenlenen iftar yemeğinde Yeni Pazarlılarla bir araya geldi.

Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Sırbistan'daki temasları kapsamında çoğunluğu Türk ve Boşnaklardan oluşan Sancak bölgesinin en büyük şehri olan Yeni Pazar'ı ziyaret etti. Bakan Kasapoğlu, burada yaklaşık 2 bin davetlinin yer aldığı iftar yemeğine katıldı.

Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Uluslararası Spor Hekimliği Konferansına katılmak ve temaslarda bulunmak üzere geldiği Sırbistan'daki temasları kapsamında Yeni Pazar'ı ziyaret etti. Yeni Pazar halkının yoğun ilgisiyle karşılaşan Bakan Kasapoğlu ilk olarak Boşnak Milli Konseyi Başkanı Esad Cuco ile bir bir araya geldi.

Bakan Kasapoğlu daha sonra Yeni Pazar Belediye Başkanlığını ziyaret ederek Başkan Nihat Bişevac'la görüştü. Esnaf ziyareti yaparak Yeni Pazar halkı ile selamlaşan Bakan Kasapoğlu, daha sonra kentteki spor tesislerinde incelemelerde bulundu. Burada sporcular ve gençlerle sohbet eden Bakan Kasapoğlu, ardından Türk ve Boşnak vatandaşlarla birlikte iftar yemeğinde bir araya geldi.

“Sancak bizim gönül şehrimiz. Gönlümüz, kalbimiz burada”

Yaklaşık 2 bin kişinin katılımıyla stadyumda düzenlenen iftar yemeğinde konuşma yapan Bakan Kasapoğlu, kendilerini konuk eden Yeni Pazarlılara misafirperverliklerinden ötürü teşekkür etti.

Bakan Kasapoğlu, Türkiye ile Yeni Pazarlılar arasında tarihi, kültürel bağların bulunduğunu vurgulayarak “Sancak bizim gönül şehrimiz. Gönlümüz, kalbimiz burada. Her zaman bir arada olamasak da şunu unutmayın ki kalplerimiz birlikte çarpıyor.” dedi.

Yeni Pazarlılara Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamını ileten Bakan Kasapoğlu sözlerini şöyle sürdürdü;

“Sizlere Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın gönül dolusu selamlarını iletmek istiyorum. Kendisine Sancak'ta iftara iştirak edeceğimi söylediğimde çok mutlu oldu. Sizleri çok sevdiğini ve gönül dolusu selamlarını sizlere iletmemi istedi. İnşallah kardeşliğimiz, muhabbetimiz, gönül birliğimiz sonsuza dek devam edecek. Sizlerle sık sık beraber olacağız.”

Bakan Kasapoğlu Yeni Pazar'da öğrencilerle sohbet toplantısı yaptı

Mehmet Muharrem Kasapoğlu, daha sonra Türk Kültür Merkezi'nde düzenlenen Türkiye mezunları ve Türkçe öğrenen öğrencilerle sohbet toplantısına katıldı.