Bakan Kasapoğlu'dan Adana Sümer Öğrenci Yurduna sürpriz ziyaret

Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Adana'daki KYK Sümer Erkek Öğrenci Yurdu'na sürpriz bir ziyarette bulundu.

Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Adana'daki Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü (KYK) Sümer Erkek Öğrenci Yurdu'na sürpriz bir ziyaret gerçekleştirdi.

Bakan Kasapoğlu, KYK Adana Sümer Erkek Öğrenci Yurdu'nu ziyaret etti. Yurtta kalan öğrencilerle yakından ilgilenen Bakan Kasapoğlu, etüt salonundaki öğrencilerle sohbet etti, dersleri hakkında bilgi adı. Öğrencilerin taleplerini de dinleyen Bakan Kasapoğlu, gençlerin spora daha fazla zaman ayırmalarını istedi.

Bakan Kasapoğlu, KYK'nın barınma, burs ve kredi imkânı sağlamasının yanı sıra gençleri geleceğe daha iyi hazırlayabilmek amacıyla ülke genelindeki yurtlarda eğitsel, sosyal, kültürel ve sportif faaliyetler düzenlediğini hatırlattı.

Öğrencilerin bu aktivitelere katılması yönünde tavsiyelerde bulunan Bakan Kasapoğlu, gençlerle hatıra fotoğrafı da çektirdi. (BC-BA-Y)