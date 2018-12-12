İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Bakan Kasapoğlu'dan Adana Sümer Öğrenci Yurduna sürpriz ziyaret

Gençlik ve Spor Bakanı Dr.

Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Adana'daki KYK Sümer Erkek Öğrenci Yurdu'na sürpriz bir ziyarette bulundu.


Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Adana'daki Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü (KYK) Sümer Erkek Öğrenci Yurdu'na sürpriz bir ziyaret gerçekleştirdi.


Bakan Kasapoğlu, KYK Adana Sümer Erkek Öğrenci Yurdu'nu ziyaret etti. Yurtta kalan öğrencilerle yakından ilgilenen Bakan Kasapoğlu, etüt salonundaki öğrencilerle sohbet etti, dersleri hakkında bilgi adı. Öğrencilerin taleplerini de dinleyen Bakan Kasapoğlu, gençlerin spora daha fazla zaman ayırmalarını istedi.


Bakan Kasapoğlu, KYK'nın barınma, burs ve kredi imkânı sağlamasının yanı sıra gençleri geleceğe daha iyi hazırlayabilmek amacıyla ülke genelindeki yurtlarda eğitsel, sosyal, kültürel ve sportif faaliyetler düzenlediğini hatırlattı.


Öğrencilerin bu aktivitelere katılması yönünde tavsiyelerde bulunan Bakan Kasapoğlu, gençlerle hatıra fotoğrafı da çektirdi. (BC-BA-Y)

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.