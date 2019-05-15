Bakan Kasapoğlu'ndan Anıtkabir'e ziyaret

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, Gençlik Haftası etkinlikleri kapsamında beraberindeki heyetle birlikte Anıtkabir'i ziyaret etti.

Beraberindeki heyetle birlikte Aslanlı Yol'dan yürüyerek Anıtkabir'e ulaşan Bakan Kasapoğlu, mozoleye çelenk bıraktı. Yapılan saygı duruşunun ardından Misak-ı Milli Kulesi'ne geçen Bakan Kasapoğlu, imzaladığı Anıtkabir Özel Defteri'ne şunları yazdı:

“Büyük Atatürk, Gençlik Haftası'nın başladığı bugün cennet vatanımızın her yanından koşup gelen gençlerimizle huzurunuzdayız. 1919'da Samsun'da tutuşturduğunuz istiklal meşalesi, tam yüz yıldır parlamaya devam ediyor. Bu memleketin istiklalini ve istikbalini emanet ettiğiniz yeni nesillerimiz; Cumhuriyet'e, demokrasiye ve hukuk devletimize sadakatle sahip çıkıyor. Bize gösterdiğiniz hedef doğrultusunda Türkiye'yi muasır medeniyetler seviyesinin üstüne taşımak için gençlerimizle bilimde, sanatta, sporda ve hayatın her alanında yüksek bir inanç, aşk ve şevkle çalışıyoruz. Aziz şehitlerimizin ve kahraman gazilerimizin mukaddes emaneti olan bu güzel ülkemize ve vatanımıza son nefesimize kadar sahip çıkacağımıza ve bütün insanlığın mutluluğu için çalışacağımıza söz veriyoruz. Sizi ve bu toprakları vatan kılmak için mücadele veren bütün ecdadımızı saygı ve rahmetle anıyorum. Ruhunuz şad olsun.”

Ardından Bakan Kasapoğlu, Anıtkabir merdivenlerinde heyet ile hatıra fotoğrafı çektirdi. Anıtkabir ziyaretine bakanlık bürokratlarının yanı sıra 81 il başta olmak üzere KKTC, Almanya, Fransa, Avusturya, Hollanda, Azerbaycan, Kırgızistan, Özbekistan, Türkmenistan ve Kazakistan'dan bir erkek ve bir kadın olmak üzere toplam 182 temsilci genç katıldı.