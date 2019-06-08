Bakan Kasapoğlu'ndan Meryem Bekmez'e tebrik mesajı

Mehmet Muharrem Kasapoğlu, İspanya'da düzenlenen 33. Gran Premio Yürüyüş Yarışmasında 1.29.36'lık derecesi ile olimpiyat barajını geçerek 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'na kota alma hakkı elde eden milli sporcu Meryem Bekmez'i kutladı.

Mehmet Muharrem Kasapoğlu, İspanya'nın La Coruna kentinde düzenlenen 33. Gran Premio Yürüyüş Yarışmasında 1.29.36'lık derecesi ile olimpiyat barajını geçerek 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'na kota alan Meryem Bekmez için tebrik mesajı yayımladı.

Bakan Kasapoğlu, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi;

“Olimpik havuz sporcumuz Meryem Bekmez'in, İspanya'nın La Coruna kentinde düzenlenen 33. Gran Premio Yürüyüş Yarışmasında 1.29.36'lık derecesiyle Türkiye rekoru kırarak 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'na katılma hakkı etmesi bizleri gururlandırdı. Bu başarısından dolayı Meryem Bekmez'i kutluyor, başarısında emeği geçenleri tebrik ediyorum. Milli sporcumuza 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda başarılar diliyorum”