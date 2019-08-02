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Bakan Kasapoğlu'ndan özel sporcu Muhsine Gezer'e tebrik

Gençlik ve Spor Bakanı Dr.

Mehmet Muharrem Kasapoğlu, İsviçre'de düzenlenen Uluslararası Paralimpik Komitesi Para Atletizm Gençler Dünya Şampiyonası'nda 17 yaş altı kategorisi 400 metre yarışında dünya şampiyonu olan Muhsine Gezer'i kutladı.


Mehmet Muharrem Kasapoğlu, İsviçre'de düzenlenen Uluslararası Paralimpik Komitesi (IPC) Para Atletizm Gençler Dünya Şampiyonası'nda 17 yaş altı kategorisi 400 metrede 62.23'lük derecesiyle altın madalyanın sahibi olan Muhsine Gezer için tebrik mesajı yayımladı.



Bakan Kasapoğlu, mesajında şu ifadelere yer verdi:


“İsviçre'de düzenlenen Uluslararası Paralimpik Komitesi Para Atletizm Gençler Dünya Şampiyonası'ndan güzel haberler gelmeye devam ediyor. 17 yaş altı kategorisi 400 metre yarışında 62.23'lük derecesiyle dünya şampiyonu olan Muhsine Gezer'i kutluyorum. Ay-yıldızlı bayrağımızın dalgalandırılmasında ve İstiklal Marşı'mızın dinletilmesinde emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Devam eden şampiyonada mücadele edecek olan tüm sporcularımıza başarılar diliyorum.”

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