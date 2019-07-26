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Bakan Kasapoğlu'ndan Pursaklar Belediye Başkanı Çetin'e ziyaret

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, beraberindeki heyet ile birlikte Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin’i makamında ziyaret ederek Belediye çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, beraberindeki heyet ile birlikte Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin'i makamında ziyaret ederek Belediye çalışmaları hakkında bilgi aldı.


Başkan Ertuğrul, ilçede spora yönelik yapılan çalışmalar ve gençlik merkezleri hakkında Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'na bilgi verdi. Gençlik ve spora yönelik çalışmalar konusunda açıklamalarda bulunan Bakan Kasapoğlu, "Pursaklar'a iki tane daha gençlik merkezi kazandırmayı hedefliyoruz. İnşaatı devam eden çok amaçlı spor tesisinin de bir an önce bitirilmesi için bakanlık olarak gayret göstereceğiz. Sporu sadece futboldan ibaret saymıyoruz. Tüm branşlarıyla ülkemizin her yerinde sporu yaygınlaştıracağız" diye konuştu.


Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından ilçeye gençlik merkezinin kazandırıldığına dikkat çeken Çetin ise, "Sayın Bakanımızdan spor tesisi için güzel bir müjde aldık. Yapımı devam eden çok amaçlı bir spor tesisinin tamamlanacağı ve iki tane Gençlik Merkezi'nin ilçemize kazandıracaklarını ifade ettiler. Bu tesis ve gençlik merkezleri Pursaklar için kazanç olacak. Bakanımıza vermiş olduğu spor tesisi müjdesi için ilçemiz adına teşekkür ediyorum" dedi.

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