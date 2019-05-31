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Bakan Kasapoğlu'ndan Süper Lig'e yükselen kulüplere kutlama

Gençlik ve Spor Bakanı Dr.

Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Süper Lig'e çıkmaya hak kazanan Gençlerbirliği, Denizlispor ve Gazişehir Gaziantep kulüplerini tebrik etti.


Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Spor Toto 1. Lig'den, Süper Lig'e yükselen Gençlerbirliği, Denizlispor ve Gazişehir Gaziantep kulüpleri için tebrik mesajı yayımladı. Bakan Kasapoğlu, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:


“2018 -2019 Sezonunda oynanan maçların ardından Spor Toto 1. Lig'den, Süper Lig'e yükselme başarısı gösteren Gençlerbirliği, Denizlispor ve Gazişehir Gaziantep kulüplerini kutluyorum. Gelecek sezon Süper Lig'de mücadele edecek olan üç kulübümüze de başarılar diliyorum.”

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