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Bakan Kasapoğlu'ndan Yasemin Can'a tebrik

Gençlik ve Spor Bakanı Dr.

Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Hollanda'nın Hengelo kentinde düzenlenen 10,000 metre Etiyopya Dünya Şampiyonası seçmelerinde 30:59.20 koşarak Tokyo 2020 barajını geçen milli atlet Yasemin Can'ı tebrik etti.


Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 5 bin metreden sonra 10 bin metrede de olimpiyat kotası alan Yasemin Can için tebrik mesajı yayımladı.


Bakan Kasapoğlu, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:


“Hollanda'nın Hengelo kentinde düzenlen 10,000 metre Etiyopya Dünya Şampiyonası seçmelerinde 30:59.20 koşarak Tokyo 2020 barajını geçen milli atletimiz Yasemin Can'ı kutluyorum. Milli atletimiz 5 binden sonra 10 bin metrede de 2020 Tokyo Olimpiyatları'na katılma hakkı kazanarak bizleri sevindirdi. Milli sporcumuzun olimpiyatlarda da başarılı dereceler elde edeceğine inanıyor, Tokyo 2020 olimpiyatlarına katılım sürecinde mücadele veren tüm sporcularımıza başarılar diliyorum.”

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