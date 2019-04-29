Bakan Kasapoğlu'ndan Yıldırım Beyazıt Anadolu İmam Hatip Lisesi'ne ziyaret

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu Yıldırım Beyazıt Anadolu İmam Hatip Lisesi'ni ziyaret etti.

Bakan Kasapoğlu'nu okul müdürü, öğretmen ve öğrenciler karşıladı. Daha sonrasında Suriyeli öğrencilerin de bulunduğu bir sınıfı ziyaret eden bakan, öğrenciler ile sohbet etti. Okulun konferans salonunda düzenlenen münazarayı da izleyen Bakan Mehmet Kasapoğlu program sonrasında öğrenciler ile bir söyleşi yapıp onların sorularını cevapladı.

“Bu gençlerin bir tanesini heba etmemek adına bizimde çok çalışmamız lazım”

Münazaraya katılan öğrencileri tebrik eden Bakan Kasapoğlu, “Burada yeteneklerin olduğunu görmek beni çok mutlu etti. Bu gençlerin bir tanesini dahi heba etmeme adına bizimde çok çalışmamız lazım. Çalışmak çok önemli. Alın teri akıtmak, emek harcamak çok mukaddes bir iş. Her alanda başarılı olacak bir potansiyelimiz var” diye konuştu.

Okulda bulundan spor alanları hakkında ise öğrencilerden gelen talepleri dikkate alan Bakan Mehmet Kasapoğlu, “Hem spor yapacağız hem kendimizi geliştirmek için tüm imkanları değerlendireceğiz. Biz size o noktada hem sporla ilgili hem eğitim hayatıyla ilgili kariyer ile alakalı destek vereceğiz. Bu konularla ilgili Gençlik ve Spor Bakanlığı sizin bakanlığınız. Geleceksiniz imkanlar için daha çok talepkar olacaksınız. Okulda ki öğretmenlerimiz, güvenlik görevlimiz kısacası bu okula hizmet veren herkes her imkandan faydalanacak. Hep birlikte bir takım çalışması ortaya koyup başarılı olacağız” dedi.

Bakan Kasapoğlu, öğrencilere Ali Fuad Başgil'in “Gençlerle Başbaşa” kitabını hediye etti. Daha sonra okul kantinini gezerek öğrenciler ile birlikte yemek yedi.