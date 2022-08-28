Bakan Kasapoğlu'ndan yoğun spor diplomasisi

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Konya'da düzenlenen 5. İslami Dayanışma Oyunları sırasında yoğun spor diplomasi trafiğini sürdürdü.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 9-18 Ağustos tarihleri arasında 56 ülkenin katılımıyla düzenlenen organizasyon çerçevesinde birçok ülkeden mevkidaşıyla önemli görüşmeler gerçekleştirdi. Bakan Kasapoğlu, 4 binden fazla sporcunun mücadele ettiği oyunlar boyunca, yabancı ülkelerin temsilcileriyle gençlik ve spor alanında yapılacak çalışmalar ve işbirlikleri noktasında çeşitli temaslarda bulundu.

Bakan Kasapoğlu oyunlar sürecinde, Özbekistan Spor Bakanı Adkham İkramov, Nijerya Gençlik ve Spor Bakanı Sunday Akın Dare, İran Spor ve Gençlik Bakanı Seyed Hamid Sajjadi, Birleşik Arap Emirlikleri Eğitim Bakanı ve Spor Genel İdaresi Başkanı Ahmad bin Abdullah Humaid Belhoul Al Falasi, Çad Gençlik, Spor ve Girişimciliği Geliştirme Bakanı Mahmoud Ali Seid, Malezya Gençlik ve Spor Bakanı Ahmad Faizal Bin Azumu, Kuveyt Enformasyon, Kültür ve Gençlik İşleri Bakanı Abdulrahman Al-Mutairi, Azerbaycan Gençlik ve Spor Bakanı Farid Gayibov, Afrika Milli Olimpiyat Komiteleri Başkanı Mustapha Berraf , İİT Genel Sekreteri Hüseyin İbrahim Taha, Suudi Arabistan Spor Bakanı ve ISSF Başkanı Prens Abdülaziz bin Türki Alfaisal bin Abdulaziz Al Saud ile ikili görüşmeler gerçekleştirdi.

Bakan Kasapoğlu, ayrıca Konya 5.İslami Dayanışma Oyunları'na katılan ülkelerin Milli Olimpiyat Komiteleri Temsilcileriyle de çeşitli görüşmelere imza attı. Görüşmelerde ülkeler arasında gençlik ve spor zemininde yapılabilecek iş birlikleri gündeme gelirken tüm misafir ülkelerin heyetleri, Konya'daki organizasyonun ne kadar başarılı olduğunun altını çizdi.