Bakan Kirişci: “Elif'in nezdinde tüm çocuklarımıza daha yeşil bir Türkiye sözünü veriyoruz”

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, “Elif'in nezdinde tüm çocuklarımıza yanan alanların tekrar ağaçlandırılacağı, daha yeşil bir Türkiye sözünü veriyoruz” dedi.

Bakan Kirişci, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Elif kızımız henüz 3 yaşında. Marmaris'teki orman yangını sırasında en büyük moral kaynağımız oldu. Ormanın ve yeşilin kıymetini bilen bir nesil yetişiyor. Elif'in nezdinde tüm çocuklarımıza yanan alanların tekrar ağaçlandırılacağı, daha yeşil bir Türkiye sözünü veriyoruz” ifadelerini kullandı.