Bakan Kirişçi: “Oğlak tiftik desteğini 70 lira, anaç tiftik desteğini 60 lira ilan ediyoruz”

Yine aynı şekilde anaç tiftikle ilgili 30 lira olan desteğimizi de onu da 60 lira olarak ilan ediyoruz” diyerek müjdeyi verdi.

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi, birtakım temaslarda bulunmak üzere gittiği Ankara'nın Güdül ilçesinde 2. Geleneksel Ankara Tiftik Keçisi Festivali'ne katıldı. Burada sektör temsilcisi ve üreticilerle buluşan Bakan Kirişçi, festival kapsamında düzenlenen tiftik keçisi kırkım yarışması etkinliğini de izledi. Festivale AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, AK Parti Ankara Milletvekilleri Emrullah İşler, Zeynep Yıldız ve Lütfiye Selva Çam da katılım gösterdi. Festivalde katılımcılara hitaben bir de konuşma yapan Tarım ve Orman Bakanı Kirişçi, pandemi döneminde kırsalın öneminin ve ehemmiyetinin bir kez daha ortaya konulduğunu hatırlattı.

“Üreticilerimiz bizim başımızın tacıdır”

Kırsalın sadece yaşam için değil aynı zamanda üretim için de vazgeçilmezleri olduğunu anlatan Bakan Kirişçi, tarımda yapılan üretime vurgu yaparak, “Unutmayalım ki bir ülkenin tarım ve orman alanındaki gücü o ülkenin de aynı zamanda gücü olarak da kendini göstermeye başlıyor. Ülkemiz bunu her şarta rağmen üretmeye devam eden bu eli öpülesi üreticilerimiz sayesinde pandemi döneminde de kesintisiz üreterek göstermiştir. Bundan dolayı bütün üreticilerimize müteşekkiriz. Tarlada, bağda, bahçede, ahırda, ağılda, kümeste bu üretimi gerçekleştiren üreticilerimiz bizim başımızın tacıdır. Bakanlığımız özellikle bu üreticilerimizin ihtiyaçları olan her türlü desteği vermiş ve vermektedir” diye konuştu.

“Oğlak tiftik desteğini 70 lira, anaç tiftik desteğini 60 lira ilan ediyoruz”

Ankara keçisinin yüzde 78'inin Ankara'da, onun da yarıya yakınının Güdül başta olmak üzere etraftaki ilçelerde yetiştirildiğini kaydeden Bakan Kirişçi, tarımsal varlığa millet olarak, Türkiye olarak yeniden sarıldıklarını not düştü. Coğrafi olarak işaretlenmiş ve tescillenmiş tiftik keçisiyle ilgili bakanlık olarak bu zamana kadar verdiklerinin daha fazlasını vererek üretimi desteklemeyi sürdüreceklerini söyleyen Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi, oğlak tiftik ve anaç tiftik desteğini artırdıklarını şu cümlelerle açıkladı:

“Oğlak tiftik desteğimiz bildiğiniz gibi 35 lira iken artık bugün itibariyle 70 lira olarak ilan ediyorum, hayırlı uğurlu olsun. Yine aynı şekilde anaç tiftikle ilgili 30 lira olan desteğimizi de onu da 60 lira olarak ilan ediyoruz. Hayırlı uğurlu olsun. Böylelikle yüzde 100 bir önceki yıla göre bir destek Ankara keçisi yetiştiricisi kardeşlerimize bakanlık olarak, hükümetimiz olarak sağlamış oluyoruz. Rabbim bu keçilerimizin sayılarını artırsın. Niteliklerini yükseltsin, bunların tiftiklerini daha kaliteli hale getirsin.”

2. Geleneksel Ankara Tiftik Keçisi Festivali, farklı etkinliklerle devam etti.