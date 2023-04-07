Bakan Kirişci: “Şap hastalığına karşı yaklaşık 12 milyon doz aşı üretildi, 4 buçuk milyon hayvan aşılandı”

Bakan Kirişci, Türkiye'de şap hastalığının daha önce hiç görülmeyen yeni tipi olan, besi hayvanlarına özgü SAT-2 serotipi şap hastalığa karşı aşıların üretildiği Şap Enstitüsü Müdürlüğü'nü ziyaret etti. Burada hastalığın son durumuyla ilgili açıklamalarda bulunan Kirişci, gerekli önlemler alınmazsa hastalığın ciddi ekonomik kayıplara neden olabileceğini kaydetti.

Kirişci, SAT-2 serotipinin 3 Şubat'ta teşhis edilerek hızlı bir şekilde aşı üretildiğini vurgulayarak, “37 gün gibi kısa sürede bu enstitümüzdeki çalışanlarımız aşılarımız üretilip kullanılabilir hale geldi. SAT-2 önce bir sınır ilimizde görüldü, kendi ürettiğimiz aşılarla ivedilikle bunlara müdahalemizi gerçekleştirdik ve hastalığın ülkemizde yayılmasının da önüne geçmiş olduk. Hayvan varlığımızın tamamının aşılanacağını vatandaşlarımızla paylaşmak isterim” dedi.

“12 milyon aşı üretildi”

Aşı üretim ve uygulama çalışmalarıyla ilgili bilgiler veren Kirişci, “Bugün akşam itibarıyla 12 milyon civarında aşımız üretilmiş olacak. Bunun 9,5 milyonunu sahaya sevk etmiş durumdayız. 9,5 milyon aşı, ihtiyacı olan hayvanlarımıza yapılmaktadır. Aşılanan hayvan sayısı bu akşam 4,5 milyonu bulmuş olacak. SAT-2 serotipiyle mücadele için aşı üretimi sevkiyatı ve aşılama çalışmaları, aşılanması gereken tüm hayvanlar tamamlanıncaya kadar çalışmalar devam edecek, yasaklar da devam ediyor olacak” diye konuştu.

Aşı temininde herhangi bir sıkıntı olmadığının altını çizen Kirişci, “Egzotik olan SAT-2'ye karşı hayvanlarımız maalesef bağışık değildir. Bundan dolayı elimizi zayıflatan önemli noktalardan biri budur. Semptomların ağır seyretmesi nedeniyle oluşması muhtemel kayıpların, üretilen bu aşı sayesinde önlenebileceğini ifade etmiş olalım” dedi.

Bakan Kirişci, SAT-2 serotipine karşı aşı üreten ilk ülkenin Türkiye olduğunu belirterek, “Bundan dolayı da komşu ülkelerden aşıyla ilgili birtakım talepler var. Aşı geliştirmede kullandığımız numunelerle ilgili de talepler var. Bunların başında Azerbaycan, Ürdün, İran ve Rusya gibi komşu ülkeler gelmektedir” açıklamasını yaptı.

Hastalıkla ilgili kararlı mücadelelerin sürdürüldüğünü dile getiren Kirişci, hastalık kontrol altına alınınca kısıtlamaların kaldırılacağını söyleyerek, “Vatandaşımız müsterih olsun, gereken neyse yapılıyor, yapılmaya devam edilecek. Bu hastalık hayvandan hayvana direkt temas, hava yolu, yabani hayvanlar veya enfekte materyaller ile bulaşmaktadır. İnsanlarda herhangi bir hastalığa yol açmadığını ifade ediyorum” ifadelerini kullandı.

“Nisan sonu itibarıyla hastalık sönümlenmiş olur”

Şap Enstitüsü Müdürlüğü'nün geçtiğimiz yıl itibarıyla 15 milyon doz aşı ihraç ettiğini aktaran Kirişci, şap hastalığında son duruma dair şunları kaydetti:

“4,5 milyon hayvanı aşıladık. Başlangıçtaki seyrimizle bugünkü aşılama kabiliyetimiz arasında iyileşme yönünde trend var. Gerek kesim, gerekse ithalat ve ihracatla ilgili herhangi bir kısıt söz konusu değil. Hayvanların kesiminde bu süreçler işliyor. Nisan sonu itibarıyla inşallah hastalık tamamıyla sönümlenmiş olur ve Türkiye'de artık SAT-2 konusu gündemimizden düşmüş olur diye ümit ediyorum. Çalışmalarımız hedeflediğimiz şekilde hızla ilerliyor. Biz ekonomik olarak kayba uğruyoruz. Özellikle küçükbaş ve büyükbaşta, ette mesela yüzde 30-35 oranında, sütte de yüzde 20 oranında kayıp yaşıyoruz. Türkiye öyle 1 milyon ton et ve süt üreten bir ülke değil. Yüzde 30-35 dediğimizde bu tedbirleri almazsanız ciddi bir kayıp var.”

Şap hastalığıyla mücadelede etkin bir rol oynadığı için Şap Enstitüsü Müdürlüğü'ne ve emeği geçen çalışanlara teşekkür eden Kirişci, burada ayrıca aşı çalışmalarını inceledi, görevli personelle sohbet etti.