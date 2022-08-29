Bakan Kirişci: “Tarihin tekerrür etmemesinin yolu gençlerin yönetim kademelerine kazandırılmasıdır”

Bunun tekrar etmemesinin en önemli yolu da sizin gibi gençlerin yönetim kademelerine hızla kazandırılmanızdır” dedi.

Anadolu Mektebi, “Kültür Kuşağı Okuma Programı” ile Türklerin yoğun olarak yaşadığı Almanya ve Yunanistan'da anadili Türkçe olan öğrencilere hitap eden okumalara başlayarak, Mustafa Kutlu ve Cengiz Aytmatov'un belirlenen eserlerini bu ülkelerdeki öğrenciler tarafından okunmasını sağladı.

Almanya ve Yunanistan'daki gençleri Türkiye'deki akranları ile bir araya getirme amacı güden, Anadolu Mektebi tarafından, 35 katılımcının görev aldığı ve öğrencilerin, ortak paydaları olan yazarlar üzerine konuşmalarını sağlamak ve Türk kültürünü yakından tanıtmak amacı taşıyan “Kültür Kuşağı” programı, 27-31 Ağustos arasında Ankara'da başlatıldı.

Bu çerçevede, Kültür Kuşağı Ankara Programı'nın ikinci gününde Milli Kütüphane Toplantı Salonu'nda Cengiz Aytmatov Paneli düzenlendi. Programa, Yunanistan ve Almanya'da yaşayan öğrencilere eşlik etmek üzere Ordu, Sinop ve Van'dan gelen öğretmen ve öğrencilerin yanı sıra Tarım ve Orman Bakanı Dr. Vahit Kirişci katıldı.

Kırgız Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Kubanıçbek Ömüraliyev'in de yer aldığı programda, Panel Başkanlığını Van'dan gelen Rümeysa Irmak'ın yaptığı panelde, Yunanistan'da yaşayan ve anadili Türkçe olan Aslı Hacıhüseyin “Aytmatov Eserlerinde Erken Büyüyen Çocuklar” başlıklı, Almanya'da, bilgisayar mühendisliğinde yüksek lisans yapan Esma Hüner “Aytmatov Eserlerindeki Temel Konular ve Mesajlar” başlıklı, Yunanistan İskeçe'de ortaokul öğrencisi Aysu Hacıdeli “Aytmatov Eserlerinde Kadın Figürü” başlıklı, Almanya Dalberg'de eğitim gören Koray Ege Doluca ise “Aytmatov Eserlerinde Ailenin Rolü” başlıklı birer konuşma yaptı.

“Bazen yer yer bu gençliği ihmal ettiğimiz, unuttuğumuz vaki olsa da geleceğimiz gençlerdedir”

Bakan Kirişci burada yaptığı konuşmasında, gençlerle bir arada olmanın kendisine ayrı bir heyecan verdiğini dile getirerek, “Çünkü gençlik başka bir şey. Gençlik bizim geleceğimiz. Gençlik bizim her şeyimiz. Bazen yer yer bu gençliği ihmal ettiğimiz, unuttuğumuz vaki olsa da geleceğimiz gençlerdedir. Acaba bugünkü yöneticiler rahmetli Aytmatov'un külliyatını okudular mı? Okumuş olsalardı acaba bugünkü davranışlarını sergilemede ısrarcı olurlar mıydı sorusu bence oldukça önemli” dedi.

“Tarihin tekerrür etmemesinin yolu gençlerin yönetim kademelerine kazandırılmasıdır”

Bakan Kirişci, yurt dışından vatanlarına gelerek anlamlı sunumları için gençlere teşekkür ederek, “Kendileri ile iftihar ediyorum. Aslında tarihten ders alınsa tarih tekerrür eder mi? Hepimizin sıklıkla kullandığı bu ifadeyi bugün bütün dünya konuşuyor. Rahmetli Bozkır'ın Bilgesi'nin (Cengiz Aytmatov) yıllar önce dile getirdiği; kadın, aile, tarım, gıda, savaş kavramları bugün hala flaş yapıyor ve bizim gündemimizi meşgul ediyorsa burada bir eksiklik var. Bunun tekrar etmemesi gerekirdi. Bunun tekrar etmemesinin en önemli yolu da sizin gibi gençlerin yönetim kademelerine hızla kazandırılmanızdır” ifadelerini kullandı.

“FETÖ maalesef, uzunca bir süre ülkenin bu gençlerle ilgili kısmı, gerek içeride gerekse dışarıda bunları çok fena kullandı”

Bakan Kirişci, 150 farklı ülkeden Türkiye'ye eğitim almak için gelen 250 bin gencin göz ardı edilmemesi gerektiğini belirterek, “FETÖ maalesef, uzunca bir süre ülkenin bu gençlerle ilgili kısmı, gerek içeride gerekse dışarıda bunları çok fena kullandı. Sütün kaymağı denilebilecek bu gençlere kancayı attı ve onlar kendi ülkelerine, kendi ideallerine değil, ne idüğü belirsiz bir meczubun peşine takıldılar. Birilerinin adeta kulu ve kölesi oldular. Biz sadece Allah'a kulluk eder ve onun Resulü (Sallallahü teala aleyhi ve sellem) 'nün yolunda ilerlemeyi kendine ilke edinmiş bir milletiz. Dolayısıyla bu 250 bin öğrenciyi de biz ihmal etmeyelim” diye konuştu.

Bakan Kirişci'nin konuşmasının ardından Büyükelçi Ömüraliyev, Anadolu Mektebi Yürütme Kurulu Başkanı Prof. Dr. Sami Güçlü'ye plaket takdim etti. Bunun üzerine Prof. Dr. Güçlü ise Ömüraliyev'e Anadolu Mektebi öğrencilerinin panellerde yaptığı konuşmalardan oluşan kitap hediye etti. Sonrasında Bakan Kirişci, Bakan Yardımcısı Nihat Pakdil, Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürü Ali Odabaş, Büyükelçi Ömüraliyev, AK Parti Konya Milletvekili Orhan Erdem, Kültür Bakanı Danışmanı Hakan Tanrıöver ve Prof. Dr. Sami Güçlü'den oluşan heyet, panele konuşmacı olarak katılan öğrencilere katılım plaketi takdim etti. Programın ikinci günü, toplu hatıra fotoğrafı çekilmesi ile son buldu.