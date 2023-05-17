Bakan Kirişci'den Yavaş ve İmamoğlu'na tepki

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, 14 Mayıs günü Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun seçim sonuçlarına ilişkin yaptıkları açıklamaya tepki gösterdi.

Bakan Kirişci, Devlet Su İşleri (DSİ) misafirhanesinde konaklayan depremzede vatandaşlarla DSİ 5. Bölge Müdürlüğü'nde düzenlenen programda bir araya geldi. Burada bir konuşma yapan Kirişci, depremlerden etkilenen bölgelerde devlet olarak tüm imkanların seferber edildiğini belirterek, bakanlık olarak deprem bölgesine verdikleri destekte hiçbir şeyin hesabını yapmadıklarını dile getirdi. 14 Mayıs'ta gerçekleşen Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nin ardından deprem bölgesinden çıkan sonuçlarla ilgili sosyal medyada yer alan paylaşımları eleştiren Kirişci, “Şu son günlerde, bilhassa seçim sonrası seçimde kaybettikleri gibi milletten de nasıl koptuklarını bir kez daha tescilledikleri bu paylaşımları beni çok üzdü. Ben eminim sizleri çok daha fazla üzmüştür. Kendilerine yönelik siyasi bir tercihte bulunulmadı diye ağza alınmayacak hakaretler, sözde bunlar sanatçı, sözde bu toplumun entelektüelleri, sözde bu toplumun aydınları. Ama gerçekten bu insan müsveddeleriyle aynı ülkede olmak ve her birinin bu ülkenin vatandaşı olması beni çok incitmiştir” ifadelerini kullandı.

Kirişci'den Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi'ne tepki

Bakan Kirişci, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi'nin kentteki bir tesiste misafir ettiği depremzedelere konaklama hizmetine son verme kararını da eleştirerek şunları söyledi:

“Dışarıdan bize yapılan saldırıları, cumhurbaşkanımızı ve ülkemizi aşağılayıcı, küçük düşürücü o manşetlere, dergi, gazete kapaklarına alıştık. Ama içerideki bu uzantılarının bu yaptıkları yenilir yutulur gibi değil. Yani ne olur bir iki hafta, beş, altı ay, bir yıl daha kalsa ne olur, ne kaybederiz? Burada bizim altı tane misafirhanemiz var. Altı misafirhanemizde sizlere kimsenin ‘öte gidin, beri gelin' demesi mümkün değildir. Çünkü buralar sizin vergilerinizle yapılmış yerlerdir. Sosyal devlet tam da budur. Depremzedeye nasıl olur da siz bu cümleleri kurarsınız. Bir büyükşehir belediye başkanı oradaki bir avuç kadar sayıda depremzedeyi çıkarmanın gayreti içinde oluyor ve bunu seçimin akabinde yapıyor. Allah her şeyin hayırlısını versin ama muhalefetin de hayırlısını, akıllısını versin. Yazık oluyor bu ülkeye.”

“YSK kararını açıklamadan size ne oluyor”

“Biz bunlarla birlikte milletvekilliği yapacağız. Düşünüyorum bu insanlarla ülkenin hangi ortak meselesini konuşacağım. Gerçekten üzüntü, esef verici, akıl tutulması” diyen Bakan Kirişci, 14 Mayıs'ta Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun seçim sonuçlarına ilişkin yaptıkları açıklamaya tepki göstererek, “13 kez toplandılar, bir aday çıkardılar. Daha seçimin akşamı sandıklar açılmış, iki büyükşehir belediye başkanı oturmuş, sanki televizyon programcısı beyefendiler ve 13. Cumhurbaşkanı Kemal Kılıçdaroğlu adına çıkıp konuştuklarını söylüyorlar. Bu nasıl demokrasi, bu nasıl millet iradesine saygı. Sandıklar açılsın, sayım yapılsın, tutanaklar tutulsun, YSK kararını açıklamadan size ne oluyor? Ülkemiz adına üzülüyorum, o insanlar ülkenin de vatandaşları maalesef” dedi.

Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci tura kaldığını hatırlatan Kirişci, “Sizlerden istirhamım vatandaş olarak tekrar illerimize dönelim oylarımızı kullanalım, demokratik tercihlerimizi ortaya koyalım. Ülkemiz için hayırlara vesile olur. Şundan eminiz; ikinci turda millet zaten hür iradesiyle bu tercihini ortaya koyacak ve daha güçlü bir sesle Türkiye Yüzyılı'nın kapısını arkasına açacak ve hepimizin bu yolda yürümesini sağlayacaktır” dedi.