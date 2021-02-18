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Bakan Koca 1 haftada 100 bin nüfusta görülen vaka sayısı en çok artan 5 ili açıkladı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Covid-19 vaka oranlarında 1 haftada 100 bin nüfusta görülen vaka sayısı en çok artan ve en çok azalan 5 ilin yer aldığı tabloyu paylaştı.

Tabloya göre en çok artış olan il Bilecik, en çok azalış olan il ise Bitlis.


Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal paylaşım sitesi Twitter üzerinden konuya ilişkin yaptığı paylaşımda, "Geçen haftaya göre, 1 haftada 100 bin nüfusta görülen vaka sayısı en çok artan 5 ilimiz, Bilecik, Erzincan, Kilis, Uşak ve Çanakkale. En çok azalan illerimiz ise Bitlis, Mardin, Kastamonu, Yalova ve Bingöl. Tedbir ve kısıtlamalara uyum, aşıyla birlikte en büyük gücümüz" ifadelerini kullandı.

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