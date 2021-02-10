Bakan Koca, “130 milyona yakın bir aşının sözleşmesinin yapıldığını söyleyebilirim” dedi.

Yükseköğretim kurumlarında yüz yüze eğitime başlanılıp başlanılmayacağının sorulması üzerine cevap veren Bakan Koca, “Bu konuyla ilgili Bilim Kurulumuz görüşüyor, zannediyorum biz bu hafta bu konuyla ilgili bir cevap vermiş olacağız. Ama şunu söyleyebilirim; şuan salgının geldiği seyir, vakaların özellikle son 2 hafta giderek artış içinde olduğu ve mutasyonların giderek varlığını gösterdiği şeklinde. Özellikle yüz yüze eğitimin, uygulamalı eğitimler dışında başlatılmasının şu dönemde başlatılmasının risk teşkil ettiğini şimdiden söyleyebilirim” dedi.

Ayrıca öğretmenlerin aşılanmasının ne zaman başlayacağı sorusuna da cevap veren Bakan Koca, “Biz yüz yüze eğitime geçecek, özellikle ilköğretim okulları için Milli Eğitim Bakanlığından listeleri almış olduk. Muhtemelen Şubat ayı sonuna doğru, bir sonraki hafta öğretmenlerimizi de özellikle eğitimin başlayacak olduğu sınıflar için söylüyorum, aşılama takvimi başlamış olacak” şeklinde konuştu.

“130 milyona yakın bir aşının sözleşmesinin yapıldığını söyleyebilirim”

Türkiye'nin aşı tedariki konusunda nasıl bir plan ve program dahilinde ilerlediğinin sorulması üzerine cevap veren Bakan Koca şunları kaydetti:

“Biontech'le ilgili başından beri Uğur Hoca'yla hep devrede oldum. Biliyorsunuz Türkiye'ye Almanya'dan satışı Pfizer tarafından değil Biontech tarafından yapılmış oluyor. Yani Uğur Hoca'nın bu noktada yetkisinde ilerliyor. Başından beri bu görüşmelerde bizim için önemli olan en geç Nisan ayında teslim edilebilecek aşının önemli olduğunu söyledik. Birçok firma sizinle sözleşme yapmak istiyor, ama Mart ya da Nisan ayında verecek aşılarının olmadığını biliyoruz. O nedenle biz yerli aşının daha sonraki dönemlerde zaten devreye gireceğini düşündüğümüz için, Nisan ayına kadar kim bize aşıyı verecekse o firmalarla hep devrede olduk. Biontech'le ilgili daha öncede söylemiştim, 1 milyon ile başlamıştı. Daha sonra 2 milyona, 2 buçuk milyona en son Uğur Hoca'yla görüşmemizde bir gece yarısı 04.00'de imzalanan sözleşmeden bahsetmiştim ve o gece o sözleşme imzalandı. 4 buçuk milyon doz şeklinde idi. Devamında sözleşme sonrası birtakım belgeler istendi. Biz onu en son geçen hafta Uğur Hoca'yla görüştük. Görüşmemizde sorunlu olan birtakım durumları birlikte aştık. Bu ay için Biontech aşısı ayrıca gelmiş olacak. Muhtemelen 500-800 bin doz arası gelmiş olacak. Mart sonunda 4 buçuk-5 milyona tamamlamak ihtimali üzerine gelmiş olacak. 30 milyona kadar da opsiyonel olarak imzalanmıştı. İlave olarak 50+50 milyon Sinovac'tan talebimiz vardı. İkinci 50 milyon için de sözleşme imzalandı. 130 milyona yakın bir aşının sözleşmesinin yapıldığını söyleyebilirim. Özetle Mart veya Nisan ayına kadar aşıyı verebilecek her firmadan alma çabası içinde olduğunu vatandaşımız bilmiş olsun. Aşı küresel bir savaşa döndü. Bu anlamda yapılan birçok şeyin olduğunu biliyoruz. Ama biz vatandaşımızı dünyada en az etkilenen, bu tedariki sağlayan ülke olma noktasında yoğun bir çaba içindeyiz. Bundan sonraki süreçte aşının gelişiyle ilgili 'bugün şu kadar geldi, şu kadar gelecek' gibi söylemekten yana değiliz çünkü bunun başka ülkeler ve firmalar nezdinde sorunlar oluşturduğunu biliyoruz. Mesela dün ve bu sabah ayrıca aşı geldi Türkiye'ye. Ama biz bunu söylemedik ve bunu ilk defa benden duyuyorsunuz. O yüzden vatandaşımız müsterih olsun.”

“Faz-3 çalışması daha önce de söylediğim şekliyle Nisan ayında başlamış olacağız”

Yerli aşı konusunda Nisan ayının işaret edildiğinin, bu aşıdaki son durumun sorulması üzerine cevap veren Bakan Koca, "Faz-1 çalışması bitmişti, Faz-2 çalışması başlamış oldu. Erciyes Üniversitesi'nde Faz-2 çalışması bugün başlamış oldu. 1 hafta 10 gün içerisinde en az üç aşının Faz-1 çalışmalarına izin verilerek başlanmış olacak ve her geçen gün bu sayılar artmış olacak. Önemli olan bu dönemde bu aşıları erken dönemde, yerli aşıyı geliştirebilir olmak. Yani preklinik safhası bitti, insan çalışmaları safhasına geçilmiş oldu. Zannediyorum Faz-3 çalışması daha önce de söylediğim şekliyle Nisan ayında başlamış olacağız” dedi.

“Mutasyon görülen il sayısı 33'e yükseldi”

Her geçen gün mutasyon görülen il sayısı ve mutasyonlu vaka sayısının arttığını bildiklerini ve son olarak 33 şehre kadar bu sayının yükseldiğini belirten Bakan Koca, mutasyon bulunduğu bölgede çok önemli bir sorun haline gelmişse, o durumda o bölge için mutasyona özel birtakım yaklaşımların tartışılabileceğini söyledi. Şuan mutasyonun Türkiye için bu derecede bir sorun oluşturmadığını kaydeden Koca, önümüzdeki dönemin önemli olduğuna dikkat çekti. Bakan Koca ayrıca bazı illerde hatta ilçelerde vaka sayılarının az bazılarında fazla olduğunu, bunu da Pazartesi gününden itibaren canlı bir şekilde açıklayacaklarını söyledi. Diğer yandan Bakan Koca, bu söz konusu durumda vaka sayılarının durumuna göre o illerde İl Hıfzıssıhha Kurullarının alacağı kararlar doğrultusunda il veya bölge bazlı gevşemeler olabileceğini kaydetti.