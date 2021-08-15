İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Bakan Koca 26 ilin aşı haritasında maviye döndüğünü duyurdu

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “Bugün Türkiye haritasına baktınız mı?” sorusunu sorarak, 81 ilden 26’sının maviye döndüğünü duyurdu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “Bugün Türkiye haritasına baktınız mı?” sorusunu sorarak, 81 ilden 26'sının maviye döndüğünü duyurdu.


Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından aşı haritasının değişimine dair bilgilere değinen paylaşımında, “Bugün Türkiye haritasına baktınız mı? 81 ilimizden 26'sı Mavi. 18 yaş ve üstü nüfusta, salgın hastalığa karşı karar verip en az bir doz aşı olanların oranı 26 ilde yüzde 75'in üzerinde. Sağlık için birlik olalım. Hepimiz ilk doz aşılarımızı yaptıralım” ifadelerine yer verdi.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.