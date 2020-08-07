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Bakan Koca 4 ilin valisiyle toplantı yaptı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Samsun, Sakarya, Sivas ve Kocaeli illerinin valileriyle değerlendirme toplantısı yaptığını bildirdi.


Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Samsun, Sakarya, Sivas ve Kocaeli illerinin valileriyle değerlendirme toplantısı yaptığını bildirdi. Koca yaptığı paylaşımda, “SAMSUN, SAKARYA, SİVAS VE KOCAELİ valileriyle İl Değerlendirme Toplantılarımızı yaptık. Dikkat çeken vaka artışlarını, ihtiyaçları ve gerekli tedbirleri değerlendirdik. Toplantılarda, İl Hıfzıssıhha Kurulu Başkanı Valilerle İl Sağlık Müdürlüklerinin eş güdümlü çalışması sağlandı” ifadelerini kullandı.

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