Bakan Koca: “83 milyon için önerilen tedbir belli bir süreliğine, belli sınırlar konmuş bir hayat”

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının ardından açıklamalarda bulundu. Bilim Kurulu tarafından bazı kısıtlamalara yönelik öneriler getirildiğine işaret eden Koca, “83 milyon için önerdiği tedbir belli bir süreliğine, belli sınırlar konmuş bir hayattı. Geçici bir hayat tarzıdır. Artık yeni bir mücadele yöntemi hayata geçiyor. Devletimiz tüm gücünü ortaya koyacak. Hastalığın önünü keseceğimize inanıyorum. Bugün Bilim Kurulumuzun aldığı tavsiye kararlarını Sayın Cumhurbaşkanımıza da arz ettim. Kendilerinin bu konuda değerlendirmeleri olacak. Alınan tedbirlere sıkı sıkıya uyulması, umudumuzun gerçeğe dönmesini kolaylaştıracaktır. Ne kadar çok dikkat edersek o kadar kısa sürede bu işin üstesinden geleceğiz. Bakanlığımız bu sürede küresel tecrübelerin gerektirdiği her adımı atmaya devam edecek” diye konuştu.

Geçtiğimiz günlerdeki basın toplantısında hastalığa dair verilerin her gün kurumsal internet sayfalarında yayınlayacağını söylediğini hatırlatan Koca, “Bugün itibariyle internet ortamında güncellenerek her akşam açıklanmış olacak. Son 24 saatte 7 bin 533 test yapıldı. Toplamda 47 bin 823 test yapıldı. 2 bin 69 pozitif vaka tespit ettik. Toplam vaka sayımız 5 bin 698 oldu. Bugün kaybettiğimiz 17 kişi ile toplam can kaybımız 92'yi buldu. Tedavisi eden hastalarımızdan 344 kişi yoğun bakımda ve bunların 241 tanesi entübe durumdadır. 42 hastamız ise iyileşerek taburcu edilmiştir” dedi.

Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Koca, kısıtlama tedbirlerinin ayrıntısına ilişkin soruya, “Cumhurbaşkanımızın Bilim Kurulunun önerilerle ilgili değerlendirmeleri olacak. Bu konu hakkında benim bilgi vermem doğru olmaz. Daha çok kısıtlamalara yönelik olduğunu ifade etmiştim” şeklinde yanıt verdi.

Korona virüsten hayatını kaybeden 33 yaşındaki sağlık çalışanına ilişkin soruya yanıt veren Koca, “Bu virüsün nasıl bulaştığına önemli bir örnek. Yurt dışı teması olan kişi genç. Babası ve amcası 60 yaşın üzerinde kişilerle temasında o kişiler yoğun bakım şartlarında tedavi edildi. Biz bütün taramaları yaparak bunları tespit ettik. Ailede yine benzer yoğun bakım şartlarında tedavi olan bir üçüncü hasta daha oldu. Özel hastanede yoğun bakım hastası olarak tedavisi eden bu hastanın muhasebe işlemleri için ilk enfekte olan ama genel durumu iyi olan kişi taşıyıcı olan kişi yakınının muhasebe işlemleri için o sağlık çalışanımızla temas ediyor. Muhasebede çalışan sağlık çalışanımız 6 yaşından beri kronik hastalıkları olan birisi. Yani direnci düşük olan birisi. O temasla virüsü kapıyor ama Ondan önce de ateşinin olduğunu biliyoruz. Muhtemelen mevsimsel bir grip tablosu vardı onun üzerine virüs taşıyan biriyle temas etmesiyle. Takip edildiği hastaneye gidiyor, bir başka özel hastaneye gidiyor. Orada 58-59 yaşında biriyle temas ediyor. O kişi yoğun bakıma girmiş oldu ve o kişiyi de kaybettik. Bu bulaştırıcılığı yapan kişi hayatta herhangi bir yoğun bakım sorunu da olmadı. O kişinin temas ve temas ettiği kişilerin erken dönemde izolasyonunu çok önemsiyoruz. Herkes virüsü taşıyor gibi düşünerek davranıyor olmalı” dedi.

İzmir'deki durumun kritik olduğuna ilişkin iddialara ise Koca, “Biz bütün illerde ne kadar vaka olduğunu, bazı illerde bu vaka sayısının fazla olduğunu biliyoruz. Zaten bu çerçevede bilim kurulunun birtakım önerileri oldu. Bununla ilgili de zaten alınabilecek bir tedbir varsa devlet gereğini yapar” diye yanıt verdi.

Bir şahısın şirketi üzerinden test satın aldığını ve ailesiyle denediklerini açıkladıkları sosyal medya görüntülerine ilişkin açıklamada bulunan Koca, “Biz testlerle ilgili özellikle hiçbir vatandaşın ücret vererek yaptırmaması gerektiğini, bu testlerin hangi laboratuvarlarda çalışılması gerektiğinin iznini de Bakanlık olarak veriyoruz. Şu dönemde sadece kamu değil, üniversite ve psr çalışabilir her laboratuvarı izin vererek bu dönemde olan ihtiyacı gidermek üzere gayret içinde olduk. Şahısların ya da özel bir kuruluşun kendi başına içeriden ya da dışarıdan test alarak numuneleri test ediyor olması asla kabul ettiğimiz bir durum değil. Gereken yapılmış olur” ifadelerini kullandı.

Kitlere ilişkin bilgi veren Koca, “Testin süresini çeken psr yöntemi bu dönemde çalışan laboratuvarlara verildi. Toplam bizim psr yöntemiyle çalışan kit 350 bin. Bizim ayrıca zaten bir milyona yakın kitimiz var. Hem merkez sayısını artırmak hem süreyi kısaltmak için her türlü yaklaşımı devreye sokma çabası içindeyiz. Ayrıca hızlı tarama kitleri var. 350 bin tane şu an elimizde hazır var” dedi.

Çalışanları korumak adına her türlü tedbiri almak konusunda gayret içinde olduklarını belirten Koca, iki gün önce 3 milyon 615 bin tane N95 maskenin tüm kurumlara dağıtıldığını açıkladı.

İl il vaka sayılarının neden açıklanmadığını aktaran Koca, “Bir bölgenin salgını taşıdığı bazı illerin taşımadığı bir bölgeden başka bölgeye geçişlerin fazla olacağını düşündüğümüz için açıklamadık” dedi.

Kitlere ilişkin ekleme yapan Koca, “Çin'den getirilen ilk örnek kit antijen kitiydi ve deneme amaçlı getirilen ve bizim o dönmede hasta için kullanmadığımız ama deneme amaçlı kullanılan kitlerdi. Onun devamını getirmedik, memnun kalmadık. Süreçte Bilim Kurulu antikorun daha önemli olduğunu ifade ettiler. Hızlı tarama kiti antikor kiti” dedi.