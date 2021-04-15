Bakan Koca: "84 milyon beraber artırmadık vaka sayılarını ama birlikte mücadele etme sorumluluğumuz var"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Artan vaka sayısında suçumuz yok sorumluluğumuz var. 84 milyon beraber artırmadık vaka sayılarını ama birlikte mücadele etme sorumluluğumuz var" dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Athena grubunun solisti Gökhan Özoğuz'un paylaşımına Twitter üzerinden cevap verdi. Bakan Koca şu ifadeleri kullandı:

"Gökhan Bey kardeşim, sorumluluk suçlamak manasına gelmez. Artan vaka sayısında suçumuz yok sorumluluğumuz var. 84 milyon beraber artırmadık vaka sayılarını ama birlikte mücadele etme sorumluluğumuz var. Destek olacağınızdan şüphem yok."