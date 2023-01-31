Bakan Koca: “Ambulansa yol vermeyen sürücü ve yolcularına 118 bin 487 lira para cezası verildi”

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca İstanbul Fatih'te ambulansa yol vermeyen düğün konvoyundaki 5 aracın sürücüsüyle yolcularına 118 bin 487 lira para cezası verildiğini bildirdi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından, İstanbul Fatih'te ambulansa yol vermeyen düğün konvoyundaki 5 aracın sürücüsüyle yolcularına 118 bin 487 lira para cezası verildiğini duyurdu. Koca paylaşımında şu ifadeleri kaydetti:

“İstanbul Fatih'te ambulansa yol vermeyen düğün konvoyundaki 5 aracın sürücüsüyle yolcularına 118 bin 487 lira para cezası verildi. Karayolları Trafik Kanununun ihlali sebebiyle araçlar 60 gün trafikten men edildi. Kurala uymak varken, mutlu bir güne kötü bir anı eklemeye değer miydi?”