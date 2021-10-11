İhlas Haber Ajansı

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Bakan Koca: “Benim bir gram sıkılma, bir gram yorulma hakkım yok”

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “Benim bir gram sıkılma, bir gram yorulma hakkım yok.

Sizlerinse, artık uyarılardan bile yorulduğunuzu biliyorum. Haklısınız. Günün sonunda tüm kaygıların yerini sağlık alacak” dedi.


Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımında, “Benim bir gram sıkılma, bir gram yorulma hakkım yok. Sizlerinse, artık uyarılardan bile yorulduğunuzu biliyorum. Haklısınız. Günün sonunda tüm kaygıların yerini sağlık alacak. Emin olun. Ve şartları göz ardı etmeyin. Bu yeter. Bizler, mücadelenin gereğini yapmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

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