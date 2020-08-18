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Bakan Koca: “Bilimin ve tedbirlerin gücüne inanarak, sağlık ordumuzla dayanışma içinde, mücadele edelim”

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, korona virüse karşı tedbir uyarısı yaparak, “Bilimin ve tedbirlerin gücüne inanarak, sağlık ordumuzla dayanışma içinde, mücadele edelim” dedi.


Bakan Koca sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Salgının sıfır noktası Wuhan unutuldu. Tüm dünya, salgının merkeziymiş gibi mücadele etmek zorunda. Savaşta ağır yenilgi alan ülkeler var. Biz, en iyiler arasındayız. Bilimin ve tedbirlerin gücüne inanarak, sağlık ordumuzla dayanışma içinde, mücadele edelim. Yenilen virüs olacak” ifadelerini kullandı.

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